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Το ζευγάρι συνοδευόταν από σωματοφύλακες και επέστρεψε στην ιδιωτική του βίλα στο πολυτελές θέρετρο Amanzoe με όχημα.

Ο καλλιτέχνης έχει επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα στο παρελθόν για επαγγελματικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων ηχογραφήσεων και γυρισμάτων για βιντεοκλίπ.

Η Χέιλι Μπίμπερ δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της ομορφιάς, έχοντας ιδρύσει το επιτυχημένο brand Rhode που εξαγοράστηκε πρόσφατα από την εταιρεία e.l.f.

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Στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι Αργολίδας εθεάθη να περπατάει ο Τζάστιν Μπίμπερ μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι, αργά το μεσημέρι της Τετάρτης. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, το διάσημο ζευγάρι έκανε τη βόλτα του στη καινούρια μαρίνα, και αφού οι σωματοφύλακες που τους ακολουθούσαν διακριτικά τους αγόρασαν καφέ από το Drougas Food House επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν του πολυτελούς resort Amanzoe και επέστρεψαν στην ιδιωτική τους βίλα.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έφτασε στη μαρίνα στο Πόρτο Χέλι με ιδιωτικό βαν και σωματοφύλακες.

Τζάστιν Μπίμπερ: Από τη Νέα Υόρκη στην Αργολίδα

Αργά το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), ο Τζάστιν Μπίμπερ κέρδισε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, ενώ στη συνέχεια διοργάνωσε after party με πολλούς διάσημους καλεσμένους, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 32χρονος Τζάστιν Μπίμπερ επισκέπτεται την Ελλάδα: Τον Οκτώβριο του 2014 αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2015 είχε ηχογραφήσει μια σειρά από τραγούδια φημισμένα Black Rock Studios του Κώστα Καλημέρη και τον Ιούνιο του 2016 είχε κυκλοφορήσει το βιντεοκλίπ της επιτυχίας του με τίτλο Company με πλάνα από την παραμονή του στο νησί.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ το 2014 με τον Κώστα Καλημέρη.

Όσο για το φημισμένο Amanzoe, που αγαπούν οι διάσημοι για την ιδιωτικότητα και τις ανέσεις που προσφέρει, έχει φιλοξενήσει από τον Ρονάλντο (με την τότε σύντροφό του Ιρίνα Σάικ, την οικογένεια Μπέκαμ, την Κλόντια Σίφερ, την Κέιτ Χάντσον, τον Ντάνιελ Κρεγκ και πολλά μέλη βασιλικών οικογενειών.

Πριν από λίγες μέρες η Χέιλι Μπίμπερ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Gap.

Όσο για τη σύζυγό του, Χέιλι, με την οποία απέκτησαν πριν από δύο χρόνια ακριβώς τον γιο τους, Τζακ, θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές διασημότητες στον χώρο της μόδας και κυρίως της ομορφιάς: Η μεγαλύτερη της επιχειρηματική επιτυχία είναι η ίδρυση του brand προϊόντων μακιγιάζ Rhode το 2022. Η αποκορύφωση αυτής της επιτυχίας ήρθε με τη συμφωνία-μαμούθ, καθώς η e.l.f. Beauty εξαγόρασε τη Rhode έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η ίδια παρέμεινε στη θέση της ως Chief Creative Officer και επικεφαλής καινοτομίας.