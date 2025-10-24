Ένα νέο βίντεο που δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να οδηγεί επικίνδυνα μετά από μια βραδινή έξοδο με μια φίλη της καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες περνάει μεγάλη κρίση λόγω των αποκαλυπτικών απομνημονευμάτων του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Το νυχτερινό υλικό που δημοσίευσε η Daily Mail στη συνδρομητική της σελίδα έδειχνε την τραγουδίστρια του «Toxic» να φεύγει από το εστιατόριο Red-O στο Thousand Oaks και να μπαίνει στο τιμόνι της μαύρης BMW της, αφού αρκετοί άνθρωποι προσπάθησαν να την σταματήσουν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε ότι η Μπρίτνεϊ παραλίγο να πατήσει τη φίλη της καθώς έβγαινε από το πάρκινγκ. Στο βίντεο, η 43χρονη Spears φαίνεται να μπαίνει στην αντίθετη λωρίδα, συμπεριλαμβανομένης μιας ποδηλατολωρίδας, καθώς κατευθύνεται προς την έπαυλή της που βρίσκεται στο ίδιο πολυτελές προάστιο του Λος Άντζελες.

To περιβόητο ξέσπασμα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2007 που την οδήγησε χωρίς τη θέλησή της σε ψυχιατρική κλινική.

Σε ένα σημείο, σύμφωνα με το βίντεο, ακολουθεί από πολύ κοντά ένα άλλο όχημα. Όταν η 43χρονη ποπ σταρ σταματάει σε ένα κόκκινο σηματοδότη, φαίνεται επίσης να βάζει κάτι «ύποπτο» στο στόμα της. Άλλη πηγή αναφέρει στη Daily Mail ότι η Μπρίτνεί είχε κολλήσει έξω από την πύλη του σπιτιού της προσπαθώντας να μπει μέσα για περίπου 20 λεπτά.

«Πληκτρολογούσε τον κωδικό και οδηγούσε μέχρι την πύλη, αλλά η πύλη δεν άνοιγε», ισχυρίστηκε η πηγή. «Το έκανε αυτό τρεις ή τέσσερις φορές. Η φίλη της δεν βγήκε ποτέ από το αυτοκίνητό της. Μετά από 20 λεπτά, η φίλη [έφυγε]. Η Μπρίτνεϊ πέρασε άλλα 10 λεπτά προσπαθώντας να μπει και τελικά τα κατάφερε».

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι εδώ»

H «απρόβλεπτη συμπεριφορά» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για πολλούς είναι χειρότερη από ό,τι φαίνεται . Εκείνη ωστόσο, επέκρινε τον πρώην σύζυγό της κάνοντας λόγο για «συνεχείς παραπλανητικές» και «επιζήμιες» κατηγορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Πιστέψτε με, αυτά τα ψέματα που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο, θα καταλήξουν κατευθείαν στην τράπεζα και εγώ είμαι η μόνη που πραγματικά πληγώνεται εδώ», έγραψε η Μπρίτνεϊ στην πλατφόρμα X.

Σχολίασε επίσης τη σχέση της με τα αγόρια της, προσθέτοντας: «Θα τα αγαπώ πάντα και αν με γνωρίζατε πραγματικά, δεν θα δίνατε σημασία στα κουτσομπολιά των ταμπλόιντ για την ψυχική μου υγεία και το ποτό».

Ένας εκπρόσωπος της τραγουδίστριας επέκρινε επίσης τον Κέβιν Φέντερλαϊν για το ότι συνεχίζει να κερδίζει χρήματα στην πλάτη της, σημειώνοντας ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε όταν εκείνη σταμάτησε να του πληρώνει διατροφή για τα παιδιά που έχουν πλέον ενηλικιωθεί και συνεχίζουν να ζουν μαζί του στη Χαβάη.

Είχε τελικά δίκιο ο πατέρας της Μπρίτνεϊ;

Η σχέση μεταξύ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και του πατέρα της, Τζέιμι, παραμένει εξαιρετικά τεταμένη μετά τη λήξη της 13ετούς κηδεμονίας της τον Νοέμβριο του 2021.

Η νομική διαμάχη σχετικά με την κηδεμονία και τον ρόλο του ως νομικού κηδεμόνα της ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024 με συμβιβασμό. Αν και οι όροι ήταν εμπιστευτικοί, επιλύθηκαν οι διαφορές που είχαν προκύψει σχετικά με τα νομικά έξοδα και τα οικονομικά ζητήματα που τους χώριζαν. Ο δικηγόρος της Μπρίτνεϊ δήλωσε τότε ότι «η επιθυμία της για ελευθερία έχει πλέον εκπληρωθεί πλήρως».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κηδεμονίας, η Μπρίτνεϊ κατηγόρησε τον πατέρα της για «κατάχρηση» των δικαιωμάτων του και κακομεταχείριση. Εκείνος υπερασπίστηκε τις πράξεις του, δηλώνοντας ότι «αγαπά την κόρη του με όλη του την καρδιά και την ψυχή» και ότι η κηδεμονία ήταν απαραίτητη για την προστασία της.

Δύο χρόνια μετά τη λήξη της κηδεμονίας, η Μπρίτνεϊ κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο, The Woman in Me, στο οποίο περιέγραψε λεπτομερώς τις δύσκολες εμπειρίες της και διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του. Αυτή τη στιγμή οι δυο τους είναι τελείως αποξενωμένοι, με τους νομικούς δεσμούς να έχουν πλέον διακοπεί, αν και πλέον πολλοί λένε ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδεύει με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή προκαλώντας κακό στον εαυτό της και κατασπαταλώντας την τεράστια περιουσία της που υπολογίζεται πλέον στα 60 εκατομμύρια δολάρια.

