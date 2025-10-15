Η πολύχρονη δημόσια διαμάχη ανάμεσα στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, έχει ενταθεί ξανά με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο You Thought You Knew. Αποσπάσματα και συνεντεύξεις για την προώθηση του βιβλίου έχουν φέρει στο φως μια σειρά από συγκλονιστικές νέες κατηγορίες, που επικεντρώνονται κυρίως στη δυναμική της σχέσης τους με τους δύο γιους τους, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς.

Οι αποκαλύψεις του Φέντερλαϊν, που καλύφθηκαν ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα της ζωής της Σπίαρας μετά την κηδεμονία και της σχέσης της με τα παιδιά της, τα οποία ζουν με τον Φέντερλαϊν και τη σύζυγό του στη Χαβάη. Η πιο εκρηκτική κατηγορία αφορά το ότι τα αγόρια ξυπνούσαν και έβρισκαν τη μητέρα τους να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα του υπνοδωματίου τους «με ένα μαχαίρι στο χέρι». Σύμφωνα με τα αποσπάσματα, όταν τα αγόρια ξυπνούσαν, εκείνη φέρεται να ρωτούσε «Ω, ξύπνησατε;» πριν γυρίσει και φύγει χωρίς να πει λέξη. Ο 47χρονος, σήμερα, Κέβιν Φέντερλαϊν γράφει ότι αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Κέβιν Φέντερλαϊν το 2004 στο Λας Βέγκας.

«Κάτι κακό θα συμβεί στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς»

Πέρα από τους ανησυχητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τους γιους του, ο Φέντερλαϊν, που όλα αυτά τα χρόνια ζούσε με τα χρήματα της πρώην συζύγου του χωρίς να εργάζεται, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη γενική ψυχική υγεία και ασφάλεια της Σπίαρς, υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα κατάστασή της «οδεύει προς κάτι μη αναστρέψιμο».

Προτρέπει το κίνημα «Free Britney» να μετατραπεί σε κίνημα «Save Britney», δηλώνοντας: «Κάτι κακό θα συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια».

Ο πρώην χορευτής αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες μέρες του ταραχώδους γάμου τους, ισχυριζόμενος ότι η Σπίαρς τηλεφώνησε στον πρώην σύντροφό της, Τζάστιν Τιμπερλέικ, τη νύχτα πριν από τον γάμο τους το 2004. Ο Φέντερλαϊν αναφέρει ότι του είπε ότι έκανε το «τελευταίο κομμάτι» της, υπονοώντας ότι έπρεπε να κλείσει πλήρως αυτό το κεφάλαιο πριν τον παντρευτεί.

Σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου, δεν διστάζει να αποκαλύψει πως σε ένα ταξίδι τους στο Άμστερνταμ έπιασε επ’ αυτοφώρω την Σπίαρς να τον απατάει με γυναίκα και η πρώτη του αντίδραση είναι να ετοιμάσει τη βαλίτσα του για να φύγει από το ξενοδοχείο που διέμεναν, αλλά τελικά εκείνη τον έπεισε να μην την αφήσει, λέγοντάς του ότι δεν θα το ξαναέκανε ποτέ.

Αυτές οι αποκαλύψεις ακολουθούν τις δημόσιες δηλώσεις του Φέντερλαϊν το 2022 ότι τα αγόρια απέφευγαν σκόπιμα τη μητέρα τους, εν μέρει λόγω της ντροπής τους για τις, συχνά, ολόγυμνες και προκλητικές αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσφατα πάντως η Σπίαρς κατάφερε να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους μαζί τους, όπως αποκάλυψε η ίδια.

(Instagram/britneyspears)

Η Σπίαρς, η οποία είχε κυκλοφορήσει το 2023 τη δική της best-seller αυτοβιογραφία, The Woman in Me έχει προ-διαψεύσει κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου της, ιδιαίτερα όσον αφορά το μαχαίρι. Μέσω των εκπροσώπων της, δήλωσε ότι εκείνος «επωφελείται από εκείνη» και επανέλαβε ότι «το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της».

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ρωτήθηκε αν εξέδωσε το βιβλίο «επειδή η διατροφή των παιδιών τελείωσε» αφού ο Σον είναι 20 ετών και ο Τζέμς 19 ετών. Ο Φέντερλαϊν αρχικά χαμογέλασε όταν του τέθηκε η ερώτηση, πριν απαντήσει: «Θέλεις να πάμε κατευθείαν εκεί; Εντάξει. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν θέλω αυτό το βιβλίο να έχει επιτυχία. Εύχομαι να πουλήσω ένα εκατομμύριο βιβλία ή περισσότερα, ή ό,τι άλλο».

Πηγές από το περιβάλλον της Σπίαρς τονίζουν ότι η 43χρονη «πριγκίπισσα την ποπ», όπως την αποκαλούσαν, δεν φοβάται «αυτό που θα αποκαλυφθεί στο βιβλίο του Κέβιν». «Οι αληθινοί θαυμαστές της θα είναι στο πλευρό της, καθώς μπόρεσε να διηγηθεί τη δική της πλευρά της ιστορίας ήδη στο βιβλίο της», καταλήγουν. Ωστόσο, ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στα παιδιά της αν «απαντήσει σε οτιδήποτε λέει ο Κέβιν στο βιβλίο».

