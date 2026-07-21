Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός δημιουργός περιεχομένου Drew Binsky, έχοντας επισκεφθεί όλες τις χώρες του κόσμου, κατέγραψε πέντε πόλεις όπου ένιωσε ότι η προσωπική του ασφάλεια κινδύνευσε σοβαρά.

Στο Μογκαντίσου της Σομαλίας ο δημιουργός χρειαζόταν στρατιωτική συνοδεία λόγω της δράσης εξτρεμιστικών οργανώσεων και της έλλειψης κανόνων.

Στο Κόνακρι της Γουινέας βρέθηκε εν μέσω απόπειρας πραξικοπήματος, ενώ στην Κανταχάρ του Αφγανιστάν ένιωσε μια ιδιαίτερα βαριά και ανησυχητική ατμόσφαιρα.

Στο Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής ο Binsky απειλήθηκε από ένοπλα μέλη συμμοριών, βιώνοντας την πιο τρομακτική εμπειρία των ταξιδιών του.

Στην Τρίπολη της Λιβύης η διαμονή του χαρακτηρίστηκε από νυχτερινούς πυροβολισμούς και αυστηρούς ελέγχους, αν και ο ίδιος αναγνωρίζει μια σταδιακή βελτίωση των συνθηκών.

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Ο Αμερικανός δημιουργός ταξιδιωτικού περιεχομένου Drew Binsky έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι μπορούν να ισχυριστούν: να επισκεφθεί και τις 197 χώρες του κόσμου. Ωστόσο, παρά τις αμέτρητες εμπειρίες του, υπάρχουν πέντε πόλεις στις οποίες, όπως λέει, δεν θα ήθελε να επιστρέψει ποτέ, καθώς ένιωσε ότι η προσωπική του ασφάλεια βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο 34χρονος YouTuber, ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 5,7 εκατομμύρια συνδρομητές και πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο κανάλι του, έχει ταξιδέψει ακόμη και σε περιοχές όπως η Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν, προορισμούς που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αποφεύγουν.

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Η αγάπη του για τα ταξίδια γεννήθηκε το 2012, όταν συμμετείχε σε πρόγραμμα σπουδών στην Πράγα. Μέσα σε λίγους μήνες επισκέφθηκε περισσότερες από 20 χώρες και, όπως έχει παραδεχτεί, τότε «κόλλησε το μικρόβιο των ταξιδιών». Αργότερα μετακόμισε στη Νότια Κορέα ως καθηγητής Αγγλικών, ενώ παράλληλα δημιούργησε την ταξιδιωτική ιστοσελίδα The Hungry Partier, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία της μετέπειτα καριέρας του.

Σήμερα, εκτός από τα εκατομμύρια των ακολούθων του, έχει στο ενεργητικό του και δύο παγκόσμια ρεκόρ Guinness, όμως οι εμπειρίες που ακολουθούν είναι αυτές που, όπως ο ίδιος λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Μογκαντίσου, Σομαλία

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Μογκαντίσου, η πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Ο Drew Binsky περιγράφει την πόλη ως έναν τόπο όπου «δεν υπάρχουν κανόνες ούτε νόμοι». Όπως εξηγεί, ακόμη και η έξοδος από το ξενοδοχείο απαιτούσε στρατιωτική συνοδεία, με θωρακισμένα οχήματα και πάνοπλους φρουρούς να ελέγχουν κάθε διαδρομή.

Η παρουσία της εξτρεμιστικής οργάνωσης Αλ Σαμπάμπ δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μια αίσθηση διαρκούς κινδύνου. Θυμάται μάλιστα ότι κατά την τελευταία του επίσκεψη είχε συναντήσει φίλο του στο ξενοδοχείο Hyatt, το οποίο σήμερα, όπως αναφέρει, έχει καταστραφεί.

«Είναι πραγματικά τρομακτικό και βαθιά λυπηρό», σχολίασε.

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Κόνακρι, Γουινέα

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόνακρι.

Ο ταξιδιώτης αφηγείται ότι μόλις λίγα λεπτά μετά την έξοδό του από το ξενοδοχείο τον σταμάτησαν αστυνομικοί, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε εν μέσω απόπειρας πραξικοπήματος.

Όπως περιγράφει, συνολικά η εμπειρία του στην πόλη ήταν «ένα απόλυτο χάος».

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Κανταχάρ, Αφγανιστάν

Η τρίτη πόλη της λίστας είναι η Κανταχάρ, ιστορικό προπύργιο των Ταλιμπάν.

Παρότι ο ίδιος δηλώνει ότι αγαπά το Αφγανιστάν και θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις παραδοσιακές αγορές της πόλης, παραδέχεται ότι η ατμόσφαιρα στην Κανταχάρ ήταν ιδιαίτερα βαριά και διαφορετική από οποιονδήποτε άλλο προορισμό είχε επισκεφθεί.

Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η πρωτεύουσα της Αϊτής.

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Ο Drew Binsky περιγράφει εκεί τη πιο τρομακτική εμπειρία των ταξιδιών του. Με τη βοήθεια τοπικού οδηγού εισήλθε σε περιοχή που ελεγχόταν από συμμορίες, όπου, όπως αφηγείται, ένοπλοι τον σταμάτησαν απαιτώντας χρήματα, ενώ όπλα στράφηκαν εναντίον του.

Τρίπολη, Λιβύη

Την πεντάδα συμπληρώνει η Τρίπολη της Λιβύης, η οποία βρίσκεται μόλις λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα.

Κατά την επίσκεψή του το 2018, ο Binsky θυμάται ότι περνούσε τα βράδια ακούγοντας ήχους πυροβολισμών, ενώ κάθε μετακίνησή του στους δρόμους της πόλης συνοδευόταν από αυξημένους ελέγχους των Αρχών.

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Παρά τις δύσκολες εμπειρίες του, σημειώνει ότι η Τρίπολη τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ανοίγεται περισσότερο στον τουρισμό και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να την επισκεφθεί ξανά στο μέλλον, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας συνεχίσουν να βελτιώνονται.

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