Kάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ – καρέ τη στιγμή της ένοπλης ληστείας σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη και τους τρεις δράστες που εισέβαλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην επιχείρηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:45 σε κατάστημα στην περιοχή της Τριανδρίας. Όπως φαίνεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι τρεις άνδρες μπαίνουν αιφνιδιαστικά στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποιούν τον υπάλληλο.

Μάλιστα, ένας από τους δράστες φαίνεται να πιάνει τον εργαζόμενο από τον λαιμό και να του κολλά το πιστόλι στο κεφάλι, ενώ οι συνεργοί του αδειάζουν το ταμείο και γεμίζουν μαύρη σακούλα με καπνικά προϊόντα από τα ράφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 760 ευρώ από το ταμείο, καθώς και τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 10.000 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.