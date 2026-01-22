O πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα , υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας συνάντησε στον Αυλώνα, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης.

Μετά τη συνάντηση, είχαν μαζί δείπνο εργασίας, ενώ η Ιβάνκα Τραμπ και ο Ράμα ταξίδεψαν προς το Ωρικό με κοινό αυτοκίνητο.

Το βίντεο από το δείπνο τους σε ένα εστιατόριο στον Αυλώνα δημοσιεύθηκε από το Euronews Albania.

Μετά το δείπνο, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης μέλη της ομάδας εργασίας της και αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της επένδυσης που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στο νησί Σάσων, η Ιβάνκα Τραμπ εθεάθη να συνομιλεί φιλικά με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Πλάνα που απέκτησε το Euronews Albania δείχνουν την Ιβάνκα Τραμπ να φεύγει με το ίδιο όχημα με τον πρωθυπουργό Ράμα, συνοδευόμενη από συνοδεία περίπου 50 οχημάτων.

Η Ιβάνκα Τραμπ έφτασε στον Αυλώνα το πρωί της Τετάρτης σε σχέση με την επένδυση που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ στο νησί Σασών.

Η κόρη του προέδρου Τραμπ, έφτασε στον Αυλώνα γύρω στις 10:00 το πρωί συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική φρουρά και συνοδεία ασφαλείας.

Να σημειωθεί πως ακριβώς απέναντι από το λιμάνι της πόλης της Αυλώνας βρίσκεται το νησί Σάσων για το οποίο ο σύζυγος της Iβάνκα, Τζάρεντ Kούσνερ έχει λάβει το πράσινο φως για ανέγερση υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ-Κούσνερ σχετίζεται άμεσα με στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στην Αλβανία.

Θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με αρχιτεκτονικά γραφεία για να συζητήσουν τον τρόπο υλοποίησης τουριστικών έργων στο νησί Σασών και στην Σβέρνιτσα.

Πάνω από 60 αρχιτεκτονικά γραφεία, τόσο τοπικά όσο και διεθνή, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σε αυτά τα έργα, τα οποία θα παρουσιάσουν ιδέες και αναπτυξιακές προτάσεις με υψηλά πρότυπα, μετατρέποντας τη νότια Αλβανία σε έναν πολυτελή τουριστικό προορισμό.

Ο «παράδεισος» που έγινε το νησί του Τραμπ

Ο γαμπρός και βασικός διαπραγματευτής του Αμερικανού προέδρου για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, εξετάζει ευκαιρίες στη Σερβία και την Αλβανία, είχε αναφέρει η γαλλική εβδομαδιαία «Le Point», τον περασμένο μήνα.

Είναι ένας παράδεισος. Ένα μικρό βραχάκι ακουμπισμένο στην Αδριατική Θάλασσα. Το αλβανικό νησί Σαζάν (Σάσων) είναι το βασίλειο των φιδιών, των γρύλων, των πουλιών και ακόμη, όπως λέγεται, μερικών αρκούδων που απολαμβάνουν την άγρια λεβάντα και τα τριακοσίων ετών πεύκα. Το καλοκαίρι, μερικά φουσκωτά σκάφη μεταφέρουν εκεί τουρίστες από την Αυλώνα, τη γειτονική λουτρόπολη. Δύο ώρες μπάνιο σε μια μεγάλη παραλία και μετά πλεύση μέχρι το σπήλαιο του Χατζή Αλή, του πειρατή που, τον 17ο αιώνα, έκρυψε εκεί σεντούκια με χρυσά νομίσματα. Ένα είδος θαλάσσιου “καθεδρικού ναού”, που έχει γίνει καταφύγιο θαλάσσιων χελωνών.

Η παράνοια του Χότζα και το τελευταίο ακατοίκητο νησί της Αδριατικής.

Στα αλβανικά, η λέξη «παράδεισος» είναι parajsa. Όμως τους τελευταίους μήνες έχει γίνει «το νησί του Τραμπ». Ένα περίεργο μέρος, όπου απαγορεύεται η περιπλάνηση πέρα από τη μεγάλη παραλία. Για εξήντα χρόνια, το Σαζάν ήταν μια μυστική στρατιωτική βάση, από την οποία σήμερα έχουν απομείνει μόνο μερικά κατεστραμμένα οχυρά και χιλιάδες νάρκες. Ο Ενβέρ Χότζα ήταν εξαιρετικά παρανοϊκός. Ο κομμουνιστής δικτάτορας, που κυβέρνησε την Αλβανία σχεδόν επί τέσσερις δεκαετίες, φοβόταν απόβαση από Ιταλούς, Γιουγκοσλάβους, Αμερικανούς και ακόμη και Ρώσους (για μεγάλο διάστημα ήταν σύμμαχος των Κινέζων). Είχε αναπτύξει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη προσωπική του «ακτή των Σύρτεων». Όταν το καθεστώς κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Σαζάν έγινε no man’s land. Το τελευταίο ακατοίκητο νησί της Αδριατικής.

Ο έρωτας με την πρώτη ματιά της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, για το Σαζάν έχει ήδη γίνει σχεδόν κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Το ζευγάρι έκανε τότε διακοπές στην Ελλάδα με τα παιδιά του. Στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, όπου ονειρεύονται την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων (ο αριθμός των τουριστών έχει τριπλασιαστεί σε δέκα χρόνια), άδραξαν την ευκαιρία. Ο Αούρον Τάρε, πρώην αρχαιολόγος που είχε οριστεί λίγους μήνες νωρίτερα γενικός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Παράκτιας Ζώνης της Αλβανίας, ετοίμασε μια επίσκεψη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Τραμπ-Κούσνερ και μερικών άλλων πιθανών επενδυτών (του Νάσερ Αλ-Κελαΐφι, προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς και ενός επιχειρηματία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Ένα ελικόπτερο και ένα υπέροχο γιοτ δόθηκαν στη διάθεση της μικρής ομάδας.

Ο Αούρον Τάρε γνωρίζει τα ομορφότερα σημεία της περιοχής. Τους δείχνει τη μαγευτική βίλα που έχτισε ο Τζορτζ Τένετ, γιος Αλβανών μεταναστών και πρώην διευθυντής της CIA επί Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Οργανώνει γεύμα στο καλύτερο ψαροεστιατόριο της περιοχής, με οικοδεσπότη τον παλιό του συμπαίκτη στο μπάσκετ, Έντι Ράμα, τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Αλβανίας. Στην εξουσία από το 2013, εκείνος είναι αστείος, μεσογειακά θερμός, ανεπιτήδευτος και γνωρίζει καλά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει συναντήσει κατ’ επανάληψη σε διεθνείς συνόδους.

Η επιχείρηση είναι άψογη. Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ονειρεύονται μεγαλόφωνα τι θα μπορούσαν να κάνουν με αυτό το νησί, το οποίο η Αλβανία είναι έτοιμη να παραχωρήσει. Προσλαμβάνουν αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Την επόμενη χρονιά, ο Κούσνερ επιστρέφει στην Αλβανία. Με τους συνεργάτες του, είναι έτοιμος να επενδύσει πάνω από 1 δισ. δολάρια, όχι μόνο στο Σαζάν, αλλά και στον κόλπο, σε μια τεράστια έκταση γης βόρεια της Αυλώνας, εντελώς αδόμητη σήμερα. Πέρσι, τον Δεκέμβριο, έναν μήνα μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ο Κούσνερ υπέγραψε προσύμφωνο για μίσθωση 99 ετών.

