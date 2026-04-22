Σοβαρές ανοιχτές απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ εξαπέλυσε η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), η οποία με ανακοίνωσή της κάλεσε Αμερικανούς να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ, αναλαμβάνοντας παράλληλα ευθύνη για επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Η κόρη σου βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο πριν από δεκατρείς ημέρες, αλλά οι άντρες μας δεν σκοτώνουν πόρνες», ανέφερε η δήλωση που αποδίδεται στην HAYI, η οποία θεωρείται από αναλυτές «βιτρίνα» ιρανικών συμφερόντων. «Να ξέρεις, ανόητε, ότι η εκδίκηση θα κυνηγήσει εσένα, τους γιους σου και τους γαμπρούς σου».

🚨 IRAN-LINKED GROUP CALLS FOR ASSASSINATION OF TRUMP



An alleged Iranian front group, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), has issued a direct call for Americans to kill U.S. President Donald Trump.



The group also threatened Ivanka Trump, claiming she “was on the verge of… pic.twitter.com/oV1uI3Apx7 — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 22, 2026

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα μέσω καναλιών που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, η ομάδα κάλεσε επίσης Αμερικανούς, ιδίως μέλη του αμερικανικού μηχανισμού ασφαλείας και φερόμενα θύματα του χρηματοδότη και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, να σκοτώσουν τον Τραμπ.

🔴 JUST IN



Police have shut down a park in Kensington as 2 drones containing RADIOACTIVE and CARCINOGENIC material found looking to target the Israeli embassy in London.



Islamist Iranian-linked group Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia has reportedly taken responsibility.



This… pic.twitter.com/EnoTdikvhE — Kosher (@koshercockney) April 17, 2026

Η ανακοίνωση περιλάμβανε σειρά προσβλητικών χαρακτηρισμών για τον Τραμπ, αποκαλώντας τον «παιδόφιλο», «εθισμένο στο Twitter» και «λάτρη του τηγανητού κοτόπουλου».

Η Ashab al-Yamin ανέλαβε την ευθύνη για πρόσφατες επιθέσεις στην Ευρώπη, κυρίως στο Λονδίνο, με εμπρησμούς σε ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας, συναγωγές και κτίρια συνδεδεμένα με ισραηλινούς ή ιρανικούς στόχους. Καταγράφηκαν επίσης απόπειρες επιθέσεων σε μέσα ενημέρωσης και κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία, με περιορισμένες υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς.

Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), a suspected Iranian front group claiming responsibility for a series of attacks on Jewish, Israeli, and Iranian dissident-linked sites across Europe, issued a threat to murder Ivanka Trump and called on Americans to kill her father, US… — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 22, 2026

(Με πληροφορίες από JerusalemPost)