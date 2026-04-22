Σοβαρές ανοιχτές απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ εξαπέλυσε η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), η οποία με ανακοίνωσή της κάλεσε Αμερικανούς να δολοφονήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ, αναλαμβάνοντας παράλληλα ευθύνη για επιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Η κόρη σου βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο πριν από δεκατρείς ημέρες, αλλά οι άντρες μας δεν σκοτώνουν πόρνες», ανέφερε η δήλωση που αποδίδεται στην HAYI, η οποία θεωρείται από αναλυτές «βιτρίνα» ιρανικών συμφερόντων. «Να ξέρεις, ανόητε, ότι η εκδίκηση θα κυνηγήσει εσένα, τους γιους σου και τους γαμπρούς σου».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα μέσω καναλιών που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, η ομάδα κάλεσε επίσης Αμερικανούς, ιδίως μέλη του αμερικανικού μηχανισμού ασφαλείας και φερόμενα θύματα του χρηματοδότη και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, να σκοτώσουν τον Τραμπ.

Η ανακοίνωση περιλάμβανε σειρά προσβλητικών χαρακτηρισμών για τον Τραμπ, αποκαλώντας τον «παιδόφιλο», «εθισμένο στο Twitter» και «λάτρη του τηγανητού κοτόπουλου».

Η Ashab al-Yamin ανέλαβε την ευθύνη για πρόσφατες επιθέσεις στην Ευρώπη, κυρίως στο Λονδίνο, με εμπρησμούς σε ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας, συναγωγές και κτίρια συνδεδεμένα με ισραηλινούς ή ιρανικούς στόχους. Καταγράφηκαν επίσης απόπειρες επιθέσεων σε μέσα ενημέρωσης και κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία, με περιορισμένες υλικές ζημιές και χωρίς τραυματισμούς.

(Με πληροφορίες από JerusalemPost)