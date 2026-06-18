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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε κανονικά το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, μία ημέρα μετά το ατύχημα που υπέστη από έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο συμπαρουσιαστής της, Νίκος Στραβελάκης, αναφέρθηκε στο περιστατικό, τονίζοντας πόσο τυχερή στάθηκε η συνάδελφός του, καθώς αν βρισκόταν πιο κοντά στο σημείο της έκρηξης οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρότερες. Όπως είπε, ήταν παρών στο συμβάν.

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Η ίδια η Μίνα Καραμήτρου αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ, κάνοντας σχόλιο για τη μουσική εισαγωγή της εκπομπής και πειράζοντας τον συνεργάτη της. Παρά τον τραυματισμό της, εμφανίστηκε αισιόδοξη δηλώνοντας ότι είναι καλά και πως τέτοιου είδους ατυχήματα μπορούν να συμβούν. Ωστόσο, βγήκε στον αέρα φορώντας νάρθηκα στο αριστερό χέρι, καθώς υπέστη κάταγμα.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της Τετάρτης. Η δημοσιογράφος είχε βγει στον εξωτερικό χώρο του τηλεοπτικού σταθμού στο Κορωπί για λίγα λεπτά, όταν ξαφνικά εξερράγη μεγάλη εξωτερική μονάδα κλιματισμού, η οποία στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Αν και βρισκόταν σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ωστικό κύμα που την πέταξε μακριά, ενώ μεταλλικά θραύσματα την τραυμάτισαν.

Συνάδελφοί της έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν και να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και νοσηλεία. Οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμούς στο χέρι και στο πόδι, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στο πλευρό της βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή μέλη της οικογένειάς της και συνεργάτες της, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος μάλιστα απουσίασε από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM προκειμένου να βρίσκεται κοντά της.