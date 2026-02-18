Μια τηλεοπτική είδηση έδωσε στο περιοδικό ΟΚ! η Μαρία Μπακοδήμου , αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο παρασκήνιο από τη διετή συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να υπάρξει ξανά σε τηλεοπτικό δίδυμο η απάντηση της ήταν μάλλον αναπάντεχη: «Θα σου πω κάτι που δεν έχω ξαναπεί. Όταν πήγα στον ΣΚΑΪ, τους είχα προτείνει να κάνω infotainment μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία μόλις είχε αποχωρήσει από το πρωινό που έκανε με τον Οικονόμου. Δεν ξέρω καν αν το έμαθε ποτέ αυτό η Μαρία. Ήταν μια πρόταση ελκυστική, που δεν προχώρησε όμως, για λόγους που δεν γνωρίζω. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα ταιριάζαμε, θα συμπλήρωνε η μία την άλλη, θα ήταν ένα ωραίο πάντρεμα.

Advertisement

Advertisement

Η Μαρία Αναστασοπούλου την εποχή που συνεργαζόταν με τον Δημήτρη Οικονόμου στον ΣΚΑΪ.

Τι γεύση της άφησε τελικά η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ; «Δεν θέλω να μιλάω για προηγούμενες συνεργασίες, να πω τώρα αν περνούσα ή δεν περνούσα καλά» απαντάσει στο ΟΚ! η Μαρία Μπακοδήμου που ανήκει πλέον ξανά στο δυναμικό του OPEN. «Το αφήνω εκεί που είναι, δεν ασχολούμαι».

«Είχα κατασταλάξει ότι θέλω να κάνω ένα φορμάτ ώστε να νιώθω ασφάλεια. Να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο θεματολογία, συνεργάτες, διάρκεια. Είχα αρχίσει ήδη να εργάζομαι ως life coach και δεν μου έδινε καθόλου χαρά η ενασχόληση με ένα μαγκαζίνο. Αισθανόμουν ότι δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτό» συμπληρώνει.

Μαρία Μπακοδήμου: «Τα ενημερωτικά μαγκαζίνο έχουν πια πολύ χιούμορ»

Για τη Μαρία Μπακοδήμου τα μαγκαζίνο πια δεν έχουν σχέση με τα αντίστοιχα που παρουσίαζε παλιότερα με μεγάλη επιτυχία. «Αυτές οι εκπομπές δεν έχουν πια χιούμορ, ούτε ωραίες κουβέντες. Οι συνεντεύξεις πια γίνονται μπας και πει κάτι ο άλλος για έναν τρίτο που θα προκαλέσει αναπαραγωγή και μετά θα ψάξουμε στον δρόμο αυτό τον τρίτο για να του απαντήσει και να έχουμε υλικό. Όλο αυτό δεν έχει γέλιο, δεν έχει συγκίνηση, δεν έχει ωραία συζήτηση.

Δεν είναι αυτό που μου αρέσει. Τα ενημερωτικά μαγκαζίνο έχουν πια πιο πολύ χιούμορ. Δες το πρωινό του Open με τον Νιφλή και τον Κολοκυθά. Πέρα από τα σοβαρά θέματα, θα ειπωθεί κάτι που είναι και πιο ανθρώπινο. Ακόμα και στις ειδήσεις, ο Πρετεντέρης δεν έχει χιούμορ;».

Η Μαρία Μπακοδήμου στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του ΟΚ!