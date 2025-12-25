Το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου είχε (και φέτος) όλα τα γνώριμα συστατικά: οργισμένο τόνο, «παραδείγματα» από την καθημερινότητα, μια έντονη ηθικολογική ανάγνωση της κοινωνίας και ένα νέο (ή μάλλον… επαναλαμβανόμενο) μέτωπο.

Αφορμή, σύμφωνα με τοπικά και πανελλαδικά δημοσιεύματα, στάθηκε από τη μία η δυσκολία χρηματοδότησης για έργο στο Γηροκομείο Κοζάνης και από την άλλη όσα λέει ότι βλέπει στους δρόμους της πόλης: «κυρίες» και «κύριοι» να κυκλοφορούν «από τη μαύρη νύχτα» με τα σκυλιά τους, ενώ, όπως υποστήριξε, η κοινωνία δείχνει μεγαλύτερη αυστηρότητα για κακοποίηση ζώων απ’ ό,τι για βίαια εγκλήματα κατά ανθρώπων.

Στο ίδιο κήρυγμα περιέγραψε επίσης σκηνές με «μεθυσμένα παιδιά» στον δρόμο και ανέφερε περιστατικό με «κοπέλα… ημίγυμνη» (προφανώς λόγω μτεκολτε) από τη μέση και πάνω, επαναφέροντας το δίπολο «πολιτισμένοι» vs «Μεσαίωνας» για όσους βρίσκονται στην εκκλησία.

Όσοι παρακολουθούν την ειδησεογραφία γύρω από τον Μητροπολίτη Παύλο, θα αναγνωρίσουν ένα μοτίβο: κατά καιρούς, κηρύγματα ή δημόσιες τοποθετήσεις του γίνονται viral. Άλλοτε για το περιεχόμενο, άλλοτε για το ύφος, συχνά και για τα δύο.

Μερικά χαρακτηριστικά επεισόδια που έχουν καταγραφεί σε τηλεοράσεις και δημοσιεύματα:

Σεπτέμβριος 2022: Σε κήρυγμα για αμβλώσεις/βιασμούς, είχε προκαλέσει αντιδράσεις με αναφορές που συνέδεαν τον «πολιτισμό» με το πώς «κυκλοφορούν» κορίτσια/έφηβες («ημίγυμνες» κ.λπ.).

Απρίλιος 2024: Δήλωση που συζητήθηκε πολύ: προτροπή οι γυναίκες να «επιστρέψουν» στο σπίτι, με παρομοίωση τύπου «κλώσα». Ακολούθησαν αντιδράσεις, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ, στη συνέχεια υποστήριξε ότι παρερμηνεύτηκε/ότι έκανε «παρομοίωση».

Απρίλιος 2025: Το επεισόδιο με κοπέλα που πήγε να κοινωνήσει έχοντας piercing/τατουάζ: ο Μητροπολίτης, σύμφωνα με ρεπορτάζ, χαρακτήρισε σκουλαρίκια και τατουάζ «υποκατάστατα του Διαβόλου» και επέμεινε σε μια ανάγνωση περί «αναζήτησης καταξίωσης».

Ιούνιος 2025 (Αγίου Πνεύματος): Νέο «κήρυγμα» για ιδιοκτήτες σκύλων/γάτων, με αιχμές ότι «τέτοια φροντίδα δεν δείχνουν ούτε για τα παιδιά τους» και ότι «εκεί καταντήσαμε».

Δεκέμβριος 2025 (Χριστούγεννα): Επιστροφή στο θέμα των σκύλων, με ακόμα πιο ευρύ «κατηγορητήριο» για την κοινωνία, τα πρόστιμα και την ηθική «κατάντια», μαζί με αναφορά σε μεθυσμένα παιδιά/«ημίγυμνη» κοπέλα.

Το ερώτημα που μένει κάθε φορά ίδιο

Το ενδιαφέρον και η ένταση σε τέτοιες στιγμές, δεν είναι μόνο τι λέγεται, αλλά πώς και σε ποιο πλαίσιο. Γιατί άλλο πράγμα είναι μια αυστηρή, παραδοσιακή θεολογική θέση για το σώμα, την οικογένεια ή την εγκράτεια. Και άλλο να μετατρέπεται η καθημερινότητα σε λίστα «ενόχων»: γυναίκες που εργάζονται, νέοι που ντύνονται «προκλητικά», άνθρωποι με τατουάζ/σκουλαρίκια, πολίτες που έχουν κατοικίδια. Προφανώς ξεχνώντας ότι και τα κατοικίδια είναι πλάσματα του θεού

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο «να πάμε στο γηροκομείο» και στο «όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί», γεννιέται ξανά ο δημόσιος θόρυβος: Μιλάμε για ποιμαντικό λόγο ή για ένα κήρυγμα που τελικά στοχοποιεί κοινωνικές ομάδες και τρόπους ζωής;

Πάντως ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης σίγουρα δεν πρέπει να είχε καμία σχέση με τον μακαριστό Χριστόδουλο. Ο οποίος από άμβωνος και σε κάθε ευκαιρία, όπως στα σχολεία που πήγαινε, έλεγε στα αγόρια και στα κορίτσια, για τα σκουλαρίκια ή τα τατουάζ ή το ντύσιμό «Ελάτε όπως είστε». Και τους περίμενε στην εκκλησία με το τεράστιο χαμόγελο του και με ανοιχτή αγκαλιά.

