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Σε επιτυχή προγραμματισμένη επέμβαση αφαίρεσης καλοήθους όγκου της υπόφυσης υποβλήθηκε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, με το ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι δεν υπήρξαν διεγχειρητικές επιπλοκές.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση για την αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

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Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επίκουρο καθηγητή Νευροχειρουργικής Άγγελο Κόλια και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, χωρίς διεγχειρητικές επιπλοκές.

Η είδηση προκάλεσε ενδιαφέρον και συγκίνηση στους εκκλησιαστικούς κύκλους, καθώς ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος θεωρείται από τα πρόσωπα της νεότερης γενιάς της Ιεραρχίας που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα, τόσο σε διοικητικό όσο και σε ποιμαντικό επίπεδο.

Ο κατά κόσμον Ιωάννης Βολιώτης γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 9 Μαΐου 1977. Μεγάλωσε στην Καστοριά, ενώ σπούδασε Νομική και Θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, ενώ υπήρξε και υποψήφιος διδάκτωρ στη Θεολογία.

Η εκκλησιαστική του πορεία ξεκίνησε από την Καστοριά, όπου εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Συμεών. Για χρόνια εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου, προτού μετακινηθεί στην Αθήνα και ενταχθεί στο δυναμικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Εκεί, ουσιαστικά, άρχισε και η στενή συνεργασία του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Από το 2011 διακόνησε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ το 2014 διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος και Γενικός Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ήταν μία θέση κομβική, που τον έφερε για χρόνια δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, στην καθημερινή λειτουργία της Αρχιεπισκοπής αλλά και σε κρίσιμα ζητήματα διοίκησης, ποιμαντικής μέριμνας και κοινωνικού έργου.

Το 2018 εξελέγη Επίσκοπος Θεσπιών, ως βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2019, εξελέγη Μητροπολίτης Φθιώτιδος, διαδεχόμενος τον μακαριστό Μητροπολίτη Νικόλαο. Η ενθρόνισή του έγινε στη Λαμία, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Στη Φθιώτιδα, ο Μητροπολίτης Συμεών επιχείρησε από τα πρώτα χρόνια της ποιμαντορίας του να δώσει έμφαση στην εξωστρέφεια της Εκκλησίας, στην επικοινωνία με τη νέα γενιά, στις κοινωνικές δομές και σε έναν λόγο που συχνά συνδυάζει την εκκλησιαστική παράδοση με αναφορές στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η περιπέτεια της υγείας του, όπως ανακοινώθηκε, αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με επιτυχία. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανάρρωση και στην επιστροφή του στα καθήκοντά του στη Μητρόπολη Φθιώτιδος.