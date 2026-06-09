Μεταγωγή στα Δικαστήρια στη Πάτρα του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα, καταζητούμενου φυγόδικου των αυστραλιανών Αρχών και της Interpol, κατηγορούμενου για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, την οποία είχε υποβάλει η μητέρα του 56χρονου Ελληνοαυστραλού το 2014, ήταν το «κλειδί» για να καταφέρουν τελικά να τον εντοπίσουν στην Αιγιαλεία οι αστυνομικοί και να του περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες ένας αλλοδαπός κατάφερε να έρθει σε επαφή με την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα, λέγοντας ότι έχει πληροφορίες για τον επί 27 χρόνια καταζητούμενο, με σκοπό να λάβει τα χρήματα της επικήρυξης.

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Μέσω Ιντερπόλ οι ελληνικές αστυνομικές αρχές έλαβαν αίτημα να συναντήσουν τον αλλοδαπό και να αντλήσουν στοιχεία. Όταν το έπραξαν, όμως, ο «πληροφοριοδότης» το μόνο που γνώριζε ήταν ότι είχε συναντήσει έναν Αντώνη στην Αιγιαλεία, ο οποίος του είχε πει ότι έμενε στην Αυστραλία, αλλά έφυγε από εκεί γιατί είχε μπλεξίματα με τον νόμο.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να ψάχνουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μέχρι που πληκτρολόγησαν τα στοιχεία των γονέων του και είδαν ότι το 2014 είχε υποβάλει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του η μητέρα του και είχε δηλώσει ως διεύθυνση κατοικίας ένα σπίτι στο χωριό Άλσος, όπου και τελικά τον εντόπισαν.

Οι αναβολές

Όταν υπέβαλε τη μήνυση η μητέρα, ο δράστης δεν είχε εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Οι αστυνομικοί υπέβαλαν τη δικογραφία στην Εισαγγελία, αλλά ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός δεν επέστρεψε την υπόθεση πίσω σε αυτούς ζητώντας –ως είθισται- την εξακρίβωση των στοιχείων του και τη λήψη ανωμοτί κατάθεσης. Αντίθετα παρέπεμψε την υπόθεση σε δίκη.

Για πέντε χρόνια ούτε το θύμα ούτε ο δράστης εμφανίστηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Το 2019 εμφανίστηκε η μητέρα, δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του γιου της και μίλησε για ένα «καβγά της στιγμής», με αποτέλεσμα να αθωωθεί ο κατηγορούμενος.

Οι αναζητήσεις

Κατά καιρούς οι αυστραλιανές αρχές ζητούσαν από την ΕΛ.ΑΣ να πραγματοποιήσει έρευνες για τον καταζητούμενο, σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας. Τον έψαξαν σε Πύργο, Λέσβο, Κάλυμνο και Σάμο, εκεί όπου έβλεπαν οι Αυστραλοί αστυνομικοί ότι έκαναν διακοπές συγγενείς του «Αντώνη» και ζητούσαν να διαπιστωθεί εάν και εκείνος ήταν μαζί τους.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει εάν ο 56χρονος θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι, προκειμένου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για την ανθρωποκτονία ομογενούς το 1999.