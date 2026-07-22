Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Να μην εκδοθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας στην Αυστραλία αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, ύστερα από μια μαραθώνια διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες, βάζοντας -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο- φρένο στο αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την παράδοσή του.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν για την ανθρωποκτονία ομογενούς στο Σίδνεϊ το 1999. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2026 στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε επί χρόνια με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών για το αίτημα έκδοσης.

Advertisement

Advertisement

Κεντρικό νομικό ζήτημα αποτέλεσε το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Αυστραλία η ανθρωποκτονία δεν παραγράφεται. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είχε τεθεί εξαρχής στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

Με τη σημερινή απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφάσισε τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, ανατρέποντας το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών και σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις διεθνούς δικαστικής συνεργασίας των τελευταίων ετών.

Πηγή: apohxos.gr