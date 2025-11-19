Νέες εικόνες από τον διαστρικό, αινιγματικό κομήτη 3Ι/ATLAS– το τρίτο αντικείμενο διαστρικής προέλευσης που εντοπίζεται να περνά από το Ηλιακό Σύστημα- έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η πορεία του θα τον φέρει σε απόσταση όχι μικρότερη των 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη- σχεδόν διπλάσια από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο. Όπως υπογραμμίζει η NASA, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στις θεωρίες περί πιθανού τεχνητού αντικειμένου εξωγήινης προέλευσης, «κάθε παρατήρηση από τα διαστημόπλοια και τηλεσκόπιά μας δείχνει πως ο 3Ι/ATLAS είναι κομήτης».

Τα διαστρικής προέλευσης (που προέρχονται δηλαδή από το εξωτερικό του Ηλιακού Συστήματος) αντικείμενα επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το από τι αποτελούνται άλλα ηλιακά συστήματα, οπότε οι αστρονόμοι παρακολουθούν στενά το αντικείμενο κατά το ταξίδι του γύρω από τον Ήλιο.