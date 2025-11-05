Για δεύτερη φορά, ο Ακίλε Πολονάρα δίνει μάχη με τον καρκίνο και αποδεικνύεται ένας πραγματικός μαχητής της ζωής.

Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε δότρια μυελού των οστών που ήταν 90% συμβατή μαζί του και, άμεσα, ο Ιταλός φόργουορντ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση.

Advertisement

Advertisement

Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής, ωστόσο ο Πολονάρα έπεσε σε κώμα, καθώς υπέστη θρόμβωση και είχε έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Ευτυχώς, ξύπνησε μετά από δέκα μέρες.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο ίδιος και η σύζυγός του, εξήγησαν ότι το γεγονός ότι ο 33χρονος φόργουορντ άνοιξε και πάλι τα μάτια του είναι ένα θαύμα. «Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε ο Πολονάρα, που το Σάββατο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό», εξήγησε η σύζυγός του Έρικα Μπουφάνο.

«Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, ήταν σαν να κοιμόμουν», μοιράστηκε ο Πολονάρα. «Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα». Η σύζυγος του Ιταλού φόργουορντ σημείωσε πώς ήταν οι πρώτες στιγμές του Πολονάρα αφού ξύπνησε από το κώμα. «Στην αρχή, μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ», είπε η Έρικα Μπουφάνο. «Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτήθηκα πώς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις μέρες, με ρώτησε γι’ αυτά», πρόσθεσε.

Ο Nικόλο Ντε Ντεβίτιις, φίλος του Πολονάρα, έγραψε στα social media “Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ακίλε έπεσε σε κώμα, αλλά τώρα τα χειρότερα φαίνεται να πέρασαν. Σταθήκαμε δίπλα του όλες αυτές τις μέρες. Απόψε στο ‘Le iene’ θα σας τα πούμε όλα. Έλα ‘Achillone’, είσαι φοβερός”.