Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση μυελού των οστών του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας με ένα story στο Instagram.

Aνέβασε μία φωτογραφία και έγραψε: “Μεταμόσχευση; Όλα ΟΚ”, τσεκάροντας το κομμάτι της μεταμόσχευσης.

Ο Ιταλός φόργουορντ διαγνώστηκε με λευχαιμία πριν λίγους μήνες, σταμάτησε το μπάσκετ και ξεκίνησε μία δύσκολη μάχη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια του, αλλά και όλους τους φίλους του μπάσκετ.