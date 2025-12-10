Η Oσεάν Ντοντέν παίζει επαγγελματικό τένις εδώ και 14 χρόνια και είναι πλέον έτοιμη να αποκομίσει το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος της μέχρι σήμερα – αν και σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα από το άθλημα της αντισφαίρισης…



Η γαλλίδα σταρ του τένις που έφτασε στο Νο 46 της παγκόσμιας κατάταξης WTA, μπαίνει πλέον στο OnlyFans. Η βρετανική εφημερίδα The Sun αναφέρει ότι η 29χρονη Ντοντέν υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας με την ιστοσελίδα για ενήλικες, το οποίο θα της αποφέρει περισσότερα χρήματα από όσα κέρδισε ποτέ από την καριέρα της στο τένις.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, η Ντοντέν έχει κερδίσει σχεδόν 3,9 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας τένις από το 2011. Τώρα, αναμένεται να ξεπεράσει αυτό το ποσό σε μόλις ένα χρόνο.

Η πρώτη επαγγελματίας που έκανε αυξητική στήθους;



Νωρίτερα φέτος, η Ντοντέν έγινε ανεπίσημα η πρώτη επαγγελματίας τενίστρια που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αυξητικής στήθους ενώ ήταν ακόμα ενεργή στην καριέρα της.

Η Ντοντέν υποβλήθηκε στην επέμβαση ενώ είχε πάρει μια μικρή άδεια από το τουρνουά λόγω ενός προβλήματος στο εσωτερικό αυτί, μια πάθηση που την ταλαιπωρούσε εδώ και μια δεκαετία.

Μετά από εννέα μήνες απουσίας, η Ντοντέν επέστρεψε στα γήπεδα σε ένα μικρό τουρνουά στη Ρεν της Γαλλίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, νικώντας την Αμερικανίδα Κάρολιν Aνσάρι στον πρώτο της αγώνα μετά την επιστροφή.

Αν και ένας αγώνας μεταξύ δύο παικτριών με κατάταξη κοντά στο 400 σπάνια θα γινόταν πρωτοσέλιδο, η Ντοντέν τράβηξε την προσοχή όλων με την πρωτοποριακή της απόφαση για χειρουργική επέμβαση.

«Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό», είπε στην RMC Sport νωρίτερα αυτό το μήνα για την πλαστική επέμβαση στα στήθη της. «Είναι αλήθεια ότι εκμεταλλεύτηκα αυτό το διάλειμμα, γιατί είπα στον εαυτό μου ότι, αφού πρέπει να σταματήσεις για περίπου δύο μήνες μετά την επέμβαση, όταν είσαι στη σεζόν, αυτό δεν είναι δυνατό».

Η 29χρονη Γαλλίδα, που στο peak της καριέρας της είχε φτάσει στο Νο.46 του κόσμου και είχε κατακτήσει τίτλο WTA στο Κεμπέκ το 2016, πέρασε μια δύσκολη περίοδο τον τελευταίο χρόνο. Έμεινε μακριά από τα κορτ για εννέα μήνες, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει έως το Νο.818 της κατάταξης.