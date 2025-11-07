Για πρώτη φορά ύστερα από περισσότερα από 2.5 χρόνια, οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα πάτησαν ξανά το χορτάρι του εμβληματικού Καμπ Νόου, στην ανοιχτή προπόνηση της Παρασκευής (7/11).
Το μεσημέρι της Παρασκευής οι μπλαουγκράνα προπονήθηκε στη φυσική τους έδρα και 21.795 οπαδοί τους έδωσαν το παρών. Τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί εξαφανίστηκαν άμεσα με τον κόσμο να τραγουδά τον ύμνο για πρώτη φορά το νέο Καμπ Νόου.
POV: First training at Spotify Camp Nou 👀 pic.twitter.com/UdCfG9UUpU— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025