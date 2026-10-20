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Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα του στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα παρά την ανωτερότητα των Άγγλων στην αναμέτρηση.

Ο τερματοφύλακας Μπρινιόλι θα ξεκινήσει βασικός καθώς ο Στρακόσα παραμένει εκτός, ενώ ο Βάργκα αναμένεται να πάρει θέση στην επίθεση της ομάδας.

Η Μάντσεστερ Σίτι ενδέχεται να αγωνιστεί χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ που απουσίασε από την τελευταία προπόνηση και τον τραυματία Αντουάν Σεμένιο.

Ο Γάλλος διαιτητής Βίλι Ντελαζό ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τους Μπραμ Βαν Ντρίσε και Κρίστιαν Ντίνγκερτ στο VAR.

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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι (20/10/26, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Έτιχαντ, στο πιο δύσκολο και απαιτητικό της ματς των τελευταίων χρόνων.

Μετά την σκληρή ήττα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με ανατροπή η ΑΕΚ θα κληθεί να κοντράρει και πάλι στην Αγγλία την Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με τους πολίτες να προέρχονται επίσης από αρνητικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση, μιας και έχασαν 4-2 από την κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι αυτός και η ομάδα του σκέφτεται το θετικό αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ λέγοντας χαρακτηριστικά «αν δεν το πιστεύουμε γιατί ήρθαμε να παίξουμε».

Οι κιτρινόμαυροι έχουν τρεις βαθμούς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σίγουρα το ματς με την Σίτι δεν είναι στα «κυκλωμένα» για θετικό αποτέλεσμα, μιας και μιλάμε για την πρωτοπόρο του αγγλικού πρωταθλήματος με μπάτζετ πολλαπλάσιο της Ένωσης, η οποία καλείται όμως να παρουσιάσει στο Έτιχαντ το πλάνο της, έχοντας στο πλευρό τους αρκετούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών και στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής με την ουκρανική ομάδα.

Για την ΑΕΚ παραμένει εκτός ο Στρακόσα, με τον Μπρινιόλι να παραμένει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, ενώ πιθανό είναι να υπάρχει αλλαγή στην επίθεση με τον Βάργκα να παίρνει τη θέση του Ζίνι δίπλα στον δεδομένα βασικό Γιόβιτς.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πιθανό να αγωνιστεί χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση, ενώ εκτός είναι σίγουρα ο Αντουάν Σεμένιο, που θα αγωνιστεί ξανά στο τέλος του χρόνου.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Γάλλος Βίλι Ντελαζό. Ο 34χρονος ρέφερι ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA, και όχι στην elite, ενώ έχει σφυρίξει τη νίκη της ΑΕΚ το 2024 επί του Παναθηναϊκού με 3-0 για τα πλέι οφ της Super League τη σεζόν 2023/24. Στο VAR θα βρίσκονται οι Μπραμ Βαν Ντρίσε και Κρίστιαν Ντίνγκερτ.

Οι πιθανές συνθέσεις των ομάδων

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Γκεχί, Ντίας, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Μπουαντί, Εντιαγέ, Φερνάντες, Τσερκί, Φόντεν (Χάαλαντ).

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.