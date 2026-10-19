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Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι η ομάδα του δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της παρά το υψηλό επίπεδο του αντιπάλου.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές του και τόνισε την ανάγκη να διατηρήσουν την αγωνιστική τους ταυτότητα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς χαρακτήρισε τον Έρλινγκ Χάαλαντ ως τον κορυφαίο επιθετικό στον κόσμο και ευχήθηκε την ανάρρωσή του.

Η ομάδα προετοιμάστηκε επαγγελματικά για την εκτός έδρας αναμέτρηση, στοχεύοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσω της υψηλής αγωνιστικής ενέργειας.

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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (20/10/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Μάντσεστερ Σίτι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υποστηρίζει ότι η ομάδα του δεν θα αλλάξει τον τρόπο που αγωνίζεται.

Ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα ακόμη και κόντρα σε ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, ενώ αποθέωσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ, εκφράζοντας την ελπίδα να αγωνιστεί στο ματς των δύο ομάδων για το Champions League.

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Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Αντιμετωπίζουμε μία από τις κορυφαίες ομάδες στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, με υψηλή εμπορική αξία, και παίζουν στην έδρα τους. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις πρέπει να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στο γήπεδο. Δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας, γιατί αν θέλεις να αλλάξεις και να παίξεις αμυντικά μόνο και μόνο για να επιβιώσεις, αυτό δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να βρεις στιγμές μέσα στα 90 λεπτά για να μπορέσεις να επιτεθείς.

Αυτό δεν είναι εύκολο στην πράξη. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη στήριξη των υπέροχων φιλάθλων μας. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και στους παίκτες μας. Ξεκινήσαμε με την ΛΑΣΚ, που ήταν στο ίδιο επίπεδο με εμάς, ανεβήκαμε πιο ψηλά με τη Σαχτάρ και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Σίτι και τη Ρεάλ, ομάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Θα παίξουμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά, με τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού, λαμβάνοντας φυσικά κάποια πράγματα υπόψη μας. Έχω πίστη στην ομάδα μου και πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα σε κάποια από αυτές τις αναμετρήσεις. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να ανταγωνιστούμε τους πάντες και θα παραμείνουμε αυτοί που είμαστε».

Για το τι θα τον ικανοποιούσε από την αναμέτρηση: «Το τι θα συμβεί μετά τη λήξη του αγώνα δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει στο μέλλον. Θα είμαι χαρούμενος αν αύριο βγάλουμε τον χαρακτήρα της ΑΕΚ, τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, με πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας».

Για την προετοιμασία της ΑΕΚ και το κίνητρο των ποδοσφαιριστών: «Καταρχάς, είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League. Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα για εμάς. Έχουμε προετοιμαστεί επαγγελματικά και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως κάθε εβδομάδα.

Δεν έχω δύσκολη δουλειά στο να τους εμπνεύσω, γιατί αύριο θα έχουν από μόνοι τους κίνητρο. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι, μια ομάδα με σαφή χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Αν μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας, οι πιθανότητες θα είναι περισσότερες για να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για την κατάσταση της Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε. Είμαστε στην αρχή της σεζόν, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω να επηρεάζει αυτό που συμβαίνει εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου».

Για την ενδεχόμενη απουσία του Έρλινγκ Χάλαντ: «Ο Χάλαντ είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο. Δεν χαίρομαι όταν ένας παίκτης απουσιάζει λόγω τραυματισμού, ακόμα κι αν είναι αντίπαλός μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι υπέρ μιας αξιοσέβαστης ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».