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Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στον ΠΑΟΚ που πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις, με το γκολ του Ζίνι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων να χαρίζει στην “Ένωση” μια τεράστια νίκη με 3-2.

Σε ένα από τα ματς της χρονιάς εξελίχθηκε το ντέρμπι των «Δικεφάλων» για τη 12η αγωνιστική της Super League, με την ΑΕΚ να καταφέρνει να πανηγυρίσει στο φινάλε (3-2), χάρη στο γκολ του Ζίνι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Το παιχνίδι ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό ο Μπάνζα απέφυγε τον Ρέλβας και σούταρε στο δοκάρι του Στρακόσια. Στη δική της πρώτη καλή στιγμή, η ΑΕΚ ευτύχησε να προηγηθεί. Στο 24΄ ο Μάγερ ξεκίνησε την επίθεση της “Ένωσης”, η μπάλα έφτασε στον Πήλιο και αυτός βρήκε με σέντρα τον Γιόβιτς ο οποίος τελείωσε τη φάση με το αριστερό για να ανοίξει το σκορ. Στο 37ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε και δεύτερο δοκάρι, με τον Μπάνζα να στέκεται άτυχος για μια ακόμη φορά. Ο Κονγκολέζος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά τη σέντρα του Κένι, αλλά η κεφαλιά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσια. Στο 45΄, ήταν η σειρά του Αλβανού τερματοφύλακα να σώσει την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας εξαιρετική απόκρουση με το πόδι στο τελείωμα του Εντιαγέ.

Με καλό ρυθμό και σπουδαίες στιγμές ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Η πρώτη από αυτές ήταν για την ΑΕΚ, η οποία έφτασε πολύ κοντά σε δεύτερο τέρμα. Στο 53΄ ο Τσιφτσής με τρομερή διπλή επέμβαση σταμάτησε τόσο το εντυπωσιακό σουτ του Μάγερ, όσο και την προσπάθεια του Βάργκα στην επαναφορά. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε τον Εντιαγέ, όμως ο Σενεγαλέζος νικήθηκε για μια ακόμη φορά από τον Στρακόσια. Στο 61΄ το πολύ δυνατό σουτ του Γιόβιτς κόντραρε και έφυγε άουτ, και στο 62ο λεπτό ήταν η ώρα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά να πετύχει ένα ακόμη όμορφο γκολ. Ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία υποδέχθηκε την πάσα του εξαιρετικού δημιουργικά Μάγερ, μπήκε στην περιοχή και με το αριστερό, καθώς έπεφτε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην ήταν αποτελεσματικός μέχρι εκείνο το σημείο, ωστόσο βρήκε ηχηρή απάντηση στη συνέχεια, φτάνοντας στην ισοφάριση μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά. Στο 73΄ ο Ζίβκοβιτς συνεργάστηκε άψογα με τον Εντιαγέ και τελείωσε εύστοχα τη φάση από το ύψος της μικρής περιοχής για να μειώσει σε 2-1. Στο 77ο λεπτό, ήρθε και το δεύτερο τέρμα των “ασπρόμαυρων”, με τους ρόλους να αντιστρέφονται και τον Εντιαγέ να εκμεταλλεύεται τόσο τη σέντρα του Ζίβκοβιτς, όσο και την αδράνεια των Μουκουντί και Στρακόσια για να φέρει το ματς στα ίσα (2-2) με κοντινή προβολή.

Η ΑΕΚ έμοιαζε κουρασμένη και ο “Δικέφαλος του Βορρά” δημιούργησε ευκαιρίες και για την ανατροπή, με μεγαλύτερη αυτήν του Μύθου, που αστόχησε από ιδανική θέση με το κεφάλι στο 86΄.

Τελικά, όχι μόνο δεν ήρθε το “διπλό” για τον ΠΑΟΚ, αλλά οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να πανηγυρίζουν ξέφρενα.