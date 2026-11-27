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Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην κατάθεση αιτήματος για την αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Η Παρασκευή (27/11) ήταν η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το Joker Right, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πλέον, για να οριστικοποιηθεί η αναβολή, απομένει μόνο η τυπική έγκριση από τη Super League.

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Το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου, εφόσον Ολυμπιακός και ΑΕΚ εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Διαφορετικά, υπάρχει και η πιθανότητα να μεταφερθεί για τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League. Οι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οδήγησαν τους Πειραιώτες στην απόφαση να ζητήσουν την αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ.