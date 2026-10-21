Ο Γιαν Μπέντναρεκ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Πόρτο μετά την ήττα στο Ντραγκάο από την Αϊντχόφεν / REUTERS/Rita Franca

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Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Πόρτο μετά την ήττα με 1-0 από την Αϊντχόφεν στο «Ντραγκάο», αποτέλεσμα που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή της πορεία. Οι «δράκοι» γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους στο Champions League, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων τους.

Η απογοήτευση έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Όταν οι ποδοσφαιριστές πλησίασαν τις εξέδρες για να χαιρετήσουν τον κόσμο, αντί για την καθιερωμένη υποστήριξη εισέπραξαν αποδοκιμασίες και έντονες διαμαρτυρίες για την εικόνα της ομάδας και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

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𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗱𝗻𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗲 𝗱𝗲 𝗞𝗶𝘄𝗶𝗼𝗿 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗱𝗲𝗽𝘁𝗼𝘀 👀



Após nova derrota do FC Porto na Liga dos Campeões, os adeptos portistas pediram justificações à equipa. Bednarek e Kiwior reagiram e entraram num bate-boca com a… pic.twitter.com/Ya17sTVVbN — ZEROZERO (@zerozeropt) October 20, 2026

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη όταν ο Γιαν Μπέντναρεκ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες με ειρωνικά χειροκροτήματα και μια εμφανή κίνηση προς τη φανέλα του. Η αντίδρασή του προκάλεσε νέα ένταση, με τον Άλαν Βαρέλα να παρεμβαίνει και να τον απομακρύνει, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση του περιστατικού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Γιακούμπ Κιβιόρ, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη συμπεριφορά των οπαδών και ενεπλάκη σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μαζί τους. Το κλίμα στο γήπεδο ήταν βαρύ, με την απογοήτευση για τη νέα ευρωπαϊκή αποτυχία να μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση ανάμεσα στους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές.

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής της ομάδας, Φραντσέσκο Φαριόλι, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, επιχειρώντας να ηρεμήσει τους παίκτες και να απευθυνθεί με ψυχραιμία στους οπαδούς, τους οποίους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στο «Ντραγκάο».