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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το Καζακστάν.

Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει πλέον στον Μαροκινό μεσοεπιθετικό Αζεντίν Ουναΐ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να παίρνει τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» αλλά το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι θα χάσουν και οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Βίκτορ Κρίστιανσεν, που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ξεκίνησε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Καϊράτ.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Astera Aktor έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχώρησει το πρωί της Τρίτης για το Καζακστάν. Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής.