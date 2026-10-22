Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας για την 2η αγωνιστική του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του με ορισμένες εκπλήξεις.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν θα είναι βασικοί στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ για το Conference League, με τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντάβιντε Καλάμπρια να μένουν στον πάγκο.

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Στην κορυφή της πράσινης επίθεσης θα είναι ο Ντέσερς, με τον Τετέι να είναι στο πλευρό του με τον Δανό προπονητή να επιλέγει να αγωνιστεί με 4-4-2 με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στα πλάγια, εκτός αν έχει ετοιμάσει κάποια έκπληξη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς.