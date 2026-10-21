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Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ επισήμανε την ανάγκη για συμπαγή άμυνα και αναφέρθηκε στις απουσίες των Γιάγκουσιτς και Ουναΐ από την αναμέτρηση.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» χαρακτήρισε την αντίπαλη ομάδα έμπειρη και υπογράμμισε πως η προετοιμασία της ομάδας του επικεντρώνεται στη δημιουργία ευκαιριών για νίκη.

Ο ποδοσφαιριστής Ετιέν Αμαρά Καμαρά δήλωσε ότι η ομάδα στοχεύει αποκλειστικά στη νίκη, προσεγγίζοντας κάθε παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα και προσπάθεια.

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Το απόγευμα της Πέμπτης (22/20, 17:30) ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League. Ενόψει της αναμέτρησης ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στην προσεχή αντίπαλο, αλλά και στις απουσίες που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

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Για το το γνωρίζει για το Καζακστάν: «Είναι η δεύτερη φορά που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ’ έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ’ όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα».

Για το δίδυμο της Καϊράτ και πώς θα το σταματήσει: «Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν παίκτες ποιοτικούς. Όπως είδατε και με τον Αστέρα, που υπήρχε ο Μπαρτόλο. π.χ. ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».

Για το ροτέισον: «Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πως τα σώματα και τα πνεύματα έχουν ανακάμψει από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Αστέρα κάναμε τρεις αλλαγές, ίσως μπορούσαμε και περισσότερες, ίσως όχι. Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους όμως έχουν διαλέξει να παίζουν στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός κι αυτό είναι στην ουσία που συμβαίνει».

Για τις απουσίες και τα γκολ που δέχθηκε στα δύο τελευταία ματς: «Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο, ευτυχώς ο πρώτος όχι για μεγάλο διάστημα, όπως ο Μαροκινός, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι’ αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε. Την Κυριακή τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σ’ αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που αύριο δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα αύριο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε, όπως το να μην δεχθούμε γκολ».

Για τι ξεχωρίζει από την Καϊράτ κι αν είναι πιο αδύναμη: «Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός πως μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μία ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μία καλή μάχη στο σπίτι της αύριο».

Καμαρά: «Να κερδίσουμε όσα περισσότερα ματς γίνεται»

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Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Ετιέν Αμαρά Καμαρά, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως οι «πράσινοι» θα παλέψουν για τη νίκη.



Για το πως αντιμετωπίζουν το αυριανό παιχνίδι: «Ειλικρινά θέλουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερα ματς γίνεται δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο ματς, αλλά θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».

Για τη σημασία του αυριανού αποτελέσματος: «Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Δεν τα αξιολογούμε διαφορετικά. Θα δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και στο τέλος της διαδικασίας θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Προσεγγίζουμε κάθε αγώνα με στόχο τη νίκη».

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