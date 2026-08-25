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Το πλάνο προβλέπει την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο και ξένων στο σύστημα VAR, εφόσον εκλείψει η καχυποψία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Γκαγκάτσης υποστήριξε τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου με την παρουσία φιλάθλων, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εκτίμησε ότι η μείωση της τοξικότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθιστά την τρέχουσα περίοδο ιδανική για την εφαρμογή των σχετικών αλλαγών.

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Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για την ομοφωνία των Big 4 να επαναφέρει τους Ελληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ αλλά και πολλά ακόμη θέματα που απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μεταξύ άλλων, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων, ακόμη και στο ενδεχόμενο που οι δύο φιναλίστ προέρχονται από το Big-4.

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«Θέλω να πω πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big-4 μεταξύ τους. Ομως και σε αυτήν περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

Γκαγκάτσης: Μόνο με ομοφωνία του Big 4 η επιστροφή Ελλήνων διαιτητών

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Πέμπτης σε ΕΕΠ και ΔΣ ΕΠΟ, με βασικό θέμα την πιθανή επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Όπως τόνισε, η διαδικασία θα ξεκινήσει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, με στόχο να υπάρξει ομοφωνία των Big 4.

Ο Γκαγκάτσης υπογράμμισε ότι την περσινή σεζόν τα περισσότερα παράπονα των ομάδων αφορούσαν ξένους διαιτητές και πως, εφόσον υπάρξει συμφωνία, το πλάνο προβλέπει Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Αν όμως παρουσιαστεί καχυποψία, η εφαρμογή θα καθυστερήσει μέχρι να πειστούν όλες οι πλευρές.

Για το Κύπελλο ανέφερε ότι θα ισχύσει το περσινό μοντέλο, ενώ σημείωσε πως το κλίμα είναι θετικό, παρότι υπάρχουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με την πίεση από τα ΜΜΕ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εκτίμησε ότι οι διαιτητές δεν επηρεάζονται και πως η συγκυρία είναι ιδανική, καθώς έχει μειωθεί η τοξικότητα στο ποδόσφαιρο.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Προηγείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα θέλαμε να υπάρχει ομοφωνία των Big 4. Εάν παρατηρήσετε την περσινή χρονιά, τα περισσότερα παράπονα ήταν με ξένους διαιτητές. Εάν συμφωνήσουμε, θα πάμε με Έλληνες και ξένους στο VAR. Εάν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε μέχρις ότου οι ομάδες να το δεχτούν. Θα γίνει όταν πειστούν.

Στο Κύπελλο θα υπάρξει το ίδιο με πέρυσι: Έλληνες στο χορτάρι και ξένοι στο VAR. Εάν δεν πειστούν, μπορεί να γίνει και μέσα στη χρονιά. Όλοι είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά κάποιοι έχουν επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις είναι στην πίεση από τα ΜΜΕ, που μπορεί να επηρεάσουν με κάποιον τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τώρα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία» για την επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών, καθώς έχει μειωθεί η τοξικότητα στο ποδόσφαιρο. Παράλληλα, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Λανουά να μην υπάρξει ούτε φέτος video report για επίμαχες φάσεις ή φάσεις που χρειάζονται ειδική ανάλυση.