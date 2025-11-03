Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα τον Νεκτάριο Τριάντη και τον Χαράλαμπο Κωστούλα για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του προπονητή της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Σκωτία (15/11-21:45) και την Λευκορωσία (18/11-21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.

Ο Σέρβος τεχνικός επεφύλασσε δύο εκπλήξεις στις κλήσεις του, αφού συμπεριέλαβε σ’ αυτές για πρώτη φορά τόσο τον Χαράλαμπο Κωστούλα της Μπράιτον όσο και τον Νεκτάριο Τριάντη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.

Από κει και πέρα σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις έμειναν εκτός ο Μαυροπάνος και ο Μπακασέτας, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Δουβίκας.

Το «who is who» του Τριάντη

Ο 22χρονος γεννήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας και πριν μερικούς μήνες «ψήφισε» τη «γαλανόλευκη», καθώς πήρε την ελληνική υπηκοότητα και τέθηκε αυτόματα στη διάθεση της Εθνικής.

Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, καθώς έχει 7 αδερφούς και 2 αδερφές, το όλο σύνολο 10 παιδιά

Σε ηλικία μόλις 8 ετών έχασε τον πατέρα του Κον σε μία πυρκαγιά και έτσι η μητέρα τους Πόπη μεγάλωσε εκείνον και τα εννέα του αδέρφια. Ωστόσο δεν του έλειψε τίποτα. «Είναι μια τυπική μητέρα και πάντα υπερήφανη για μένα. Λέει συνέχεια πως ο μπαμπάς θα χαιρόταν πολύ αν με έβλεπε να παίζω και τι παίκτης είμαι τώρα», είπε σε ανύποπτη στιγμή. Και συμπλήρωσε. «Μεγαλώνοντας σε ένα ελληνορθόδοξο σπίτι, πιστεύω πως οι αξίες που μου εμφυσήθηκαν με βοήθησαν πραγματικά να εξελιχθώ, τόσο στην καριέρα μου όσο και ως άνθρωπος».

Δύο από τους αδερφούς του επίσης είναι ποδοσφαιριστές, ενώ μεταξύ άλλων ένας είναι ιερέας.

Ξεκίνησε από την Κάντερμπερι και το 2012 πήγε στη Σίδνεϋ Ολίμπικ, ομάδα που έχει ιδρυθεί από Έλληνες ομογενείς. Επί της ουσίας σε πιο επαγγελματικά επίπεδα άρχισε να παίζει από το 2021, όταν και βρέθηκε στην Γουέστερν Σίδνεϋ Γουόντερερς με διετή υποτροφία.

Στα 19 του έκανε το «άλμα» και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, κάτι που του έδωσε τη δυνατότητα να εμφανιστεί στην A-League Men της Αυστραλίας.

NECTARIOS TRIANTIS 🇦🇺(2003) SCORED THE WINNER WITH A GREAT HEADER!!!pic.twitter.com/BgP5xNOuEJ — Football Report (@FootballReprt) December 31, 2024

Σταδιακά «έχτιζε» το όνομά του και το 2023 η Σάντερλαντ τον απέκτησε έναντι 350.000 ευρώ, ενώ εκείνος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το club. «Όταν έρχεται ένας τεράστιος σύλλογος όπως η Σάντερλαντ, δεν μπορείς ποτέ να πεις όχι», είπε αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Στις αρχές του 2024 παραχωρήθηκε δανεικός στη Χιμπέρνιαν της Σκωτίας, όπου και ήταν με ανάλογο καθεστώς και την περασμένη σεζόν.

Στην Scottish Premiership έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και ήταν υποψήφιος για κορυφαίος παίκτης της κατηγορίας τη σεζόν 2024/25.

Είναι διεθνής με όλες τις Under της Αυστραλίας και το 2023 συμμετείχε με την αποστολή της Under 20 στο τότε AFC U-20 Asian Cup που έγινε στο Ουζμπεκιστάν. Από τη χώρα των καγκουρό τον πίεζαν να επιλέξει την ανδρών της Αυστραλίας, όμως εκείνος επέλεξε τη «γαλανόλευκη».

Μέχρι τα 15 του έτη ήταν «δεκάρι» και εξτρέμ. Από μικρός διαθέτει καλή τεχνική, όμως τότε πήρε λίγο ύψος (σ.σ. πλέον βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά) και κρίθηκε σκόπιμο να «γυρίσει» στα «μετόπισθεν».

O ποδοσφαιρικός του «ήρωας» είναι ο Στίβεν Τζέραρντ και είναι φανατικός φίλος της Λίβερπουλ.

Στα τέλη του Αυγούστου έγινε γνωστό πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, καθώς η Μινεσότα Γιουνάιτεντ απέκτησε τα δικαιώματά του από τη Σάντερλαντ, βγάζοντας από τα ταμεία της 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο και μέχρι στιγμής μετράει δύο γκολ και δύο ασίστ σε επτά ματς.

