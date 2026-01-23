Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα με 15-12, ωστόσο παραμένει «ζωντανή» στο κυνήγι της ιστορικής διάκρισης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί πλέον στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της ιστορίας του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ελλάδα να δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αποτελεσματική στην επίθεση. Στα δύο πρώτα οκτάλεπτα, οι διεθνείς μας είχαν σωστές επιλογές, καλό ρυθμό και κατάφεραν να συμβαδίσουν στο σκορ με μια ιδιαίτερα ποιοτική και έμπειρη ομάδα όπως η Ουγγαρία. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίστηκε στην άμυνα, και ειδικότερα στις φάσεις με παίκτη λιγότερο. Οι Μαγυάροι εκμεταλλεύτηκαν στο απόλυτο τις αποβολές, πετυχαίνοντας 6 γκολ σε ισάριθμες επιθέσεις, γεγονός που τους επέτρεψε να διατηρούν σταθερά το προβάδισμα.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε στο τρίτο οκτάλεπτο. Εκεί η Ουγγαρία ανέβασε την ένταση στην άμυνα, περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές λύσεις της Εθνικής μας και με επιμέρους σκορ 3-1 άνοιξε τη διαφορά. Παρά την προσπάθεια των παικτών του Θοδωρή Βλάχου να επιστρέψουν στο παιχνίδι, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τους αντιπάλους της, οι οποίοι διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε.

Παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στον ημιτελικό, η πορεία της Εθνικής μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί. Η ομάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης και πλέον έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία να γράψει ιστορία. Στον μικρό τελικό, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία, διεκδικώντας με πάθος και αποφασιστικότητα το χάλκινο μετάλλιο και μια θέση στο βάθρο.