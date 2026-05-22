Από το πρωί επικρατεί αλαλούμ με τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague. Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο Θησείο και υποστηρίζουν ότι έχουν πληρώσει κανονικά, όμως, δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους, μέσω του απαραίτητου QR Code.

Έτσι λοιπόν, η Αστυνομία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μετάβασης στο ΟΑΚΑ, έγραψε σε λίστα τα συγκεκριμένα ονόματα οπαδών της τουρκικής ομάδας, προκειμένου να επιβιβαστούν στον ΗΣΑΠ με προορισμό το γήπεδο.

Advertisement

Advertisement

Αν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν ΟΑΚΑ τα εισιτήρια θα μπουν στο γήπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπουν στο T-Center.

🟡💥 Η ΕΛ.ΑΣ. κρατάει ονόματα οπαδών της Φενέρ σε… χαρτί και δίνει το «OK» για επιβίβαση χωρίς εισιτήρια! pic.twitter.com/et28gBsqH0 May 22, 2026