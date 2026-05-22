Από το πρωί επικρατεί αλαλούμ με τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague. Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο Θησείο και υποστηρίζουν ότι έχουν πληρώσει κανονικά, όμως, δεν έχουν λάβει τα εισιτήριά τους, μέσω του απαραίτητου QR Code.
Έτσι λοιπόν, η Αστυνομία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μετάβασης στο ΟΑΚΑ, έγραψε σε λίστα τα συγκεκριμένα ονόματα οπαδών της τουρκικής ομάδας, προκειμένου να επιβιβαστούν στον ΗΣΑΠ με προορισμό το γήπεδο.
Αν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν ΟΑΚΑ τα εισιτήρια θα μπουν στο γήπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπουν στο T-Center.