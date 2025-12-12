Οργανωμένες φωνές των φιλάθλων σηκώνουν «κόκκινη κάρτα» στη FIFA για τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026, κάνοντας λόγο για εξωφρενικές τιμές που αποκλείουν τον μέσο φίλαθλο από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Η Football Supporters Europe (FSE) ζητά την άμεση παύση των πωλήσεων μέσω των εθνικών ομοσπονδιών και προειδοποιεί ότι διακυβεύεται ο ίδιος ο χαρακτήρας της διοργάνωσης.

«Εξωφρενικά» ποσά για τους πιστούς οπαδούς

Η FSE καταγγέλλει ότι, βάσει των τιμοκαταλόγων που έχουν αποσταλεί στις ομοσπονδίες, ένας φίλαθλος που θα ακολουθήσει την εθνική του ομάδα από την πρεμιέρα μέχρι τον τελικό μέσω των επίσημων καναλιών (PMA allocations) χρειάζεται τουλάχιστον 6.900 δολάρια, ποσό σχεδόν πέντε φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ. Οι οργανωμένοι οπαδοί κάνουν λόγο για «αστρονομικά» νούμερα και «μνημειώδη προδοσία» της παράδοσης, καθώς οι πιο πιστοί υποστηρικτές καλούνται να προπληρώσουν ένα τεράστιο ποσό στις αρχές του 2026 για να εξασφαλίσουν απλώς το δικαίωμα συνέχειας αγοράς εισιτηρίων μέχρι τον τελικό.

Δυναμική τιμολόγηση και αποκλεισμός της πιο φθηνής κατηγορίας

Επιπλέον, οι φίλαθλοι αντιδρούν έντονα στο γεγονός ότι η φθηνότερη κατηγορία εισιτηρίων (Category 4) δεν θα διατίθεται μέσω των εθνικών ομοσπονδιών στους οργανωμένους οπαδούς, αλλά θα κρατηθεί για τις γενικές πωλήσεις στο κοινό, υπό καθεστώς δυναμικής τιμολόγησης. Η FSE υποστηρίζει ότι έτσι αλλοιώνεται η λογική «λαϊκής» πρόσβασης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις τιμές για τον τελικό να φτάνουν περίπου τα 4.000 δολάρια για ορισμένες κατηγορίες. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει γύρω στα 30.000 δολάρια για να ζήσει την εμπειρία του τουρνουά, ποσό που χαρακτηρίζεται απαγορευτικό ακόμη και για ευρωπαϊκά δεδομένα.

Πίεση από εθνικές ενώσεις φιλάθλων

Η Football Supporters Association, που εκπροσωπεί οπαδούς σε Αγγλία και Ουαλία, έχει ήδη ζητήσει από την αγγλική ομοσπονδία να παρέμβει δυναμικά προς τη FIFA. Σημειώνει ότι το «πακέτο» για να ακολουθήσει κάποιος την εθνική Αγγλίας από την αρχή μέχρι τον τελικό φτάνει τα 7.020 δολάρια, χαρακτηρίζοντας τις τιμές «ντροπιαστικές» και συντασσόμενη με το αίτημα της FSE για πάγωμα των πωλήσεων. Οι ενώσεις φιλάθλων δηλώνουν πως ο τρόπος τιμολόγησης δημιουργεί οπαδούς δύο ταχυτήτων και υπονομεύει την ατμόσφαιρα που πάντα έδινε ζωή στις εξέδρες του Μουντιάλ.

Έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση

Για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως επισημαίνει η FSE, δεν θα υπάρχουν ενιαίες τιμές για όλα τα ματς της φάσης των ομίλων, αλλά μεταβλητές τιμές βάσει της «ελκυστικότητας» κάθε αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι οπαδοί διαφορετικών εθνικών ομάδων ενδέχεται να πληρώνουν διαφορετικά ποσά για την ίδια κατηγορία εισιτηρίου και το ίδιο στάδιο της διοργάνωσης, χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια για το πώς προκύπτουν οι διαφορές. Η ομπρέλα των φιλάθλων προειδοποιεί ότι αυτή η πολιτική ωθεί μεγάλο μέρος του παραδοσιακού κοινού εκτός γηπέδων και καλεί τη FIFA να ανοίξει άμεσο διάλογο με ομοσπονδίες, οργανωμένους οπαδούς και άλλους φορείς, ώστε να βρεθεί λύση που να σέβεται την παράδοση, την καθολικότητα και την πολιτιστική σημασία του Μουντιάλ.