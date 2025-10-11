Παιχνίδια με την τεχνητή νοημοσύνη έκανε το βράδυ της Παρασκευής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσιεύοντας μια σειρά «πειραγμένων» φωτογραφιών του.

Χρησιμοποιώντας το Google Gemini ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσίασε τον εαυτό του όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.

Στην πρώτη φωτογραφία ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται ως ροκάς με… χαίτη, στη δεύτερη έχει μια πιο ’80s νότα στο λουκ του, στην τρίτη θυμίζει μαθητή σχολείου με το παπιγιόν του, στην τέταρτη μεταμορφώθηκε ως σκεϊτάς ενώ η τελευταία θα μπορούσε να είναι από το άλμπουμ κολλεγίου στο οποίο θα είχε φοιτήσει.

«Η χαίτη είναι τρελή» σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.