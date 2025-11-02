Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας δύσκολα του Παναιτωλικού με 1-0 στο ΟΑΚΑ. Στο 90+3′, ο Πινέδα έγινε ο ήρωας της αναμέτρησης, νικώντας τον Τσάβες με πλασέ μέσα από την περιοχή και χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του, η οποία ανέβηκε στην 3η θέση με 19 βαθμούς. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός γνώρισε την πρώτη ήττα με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο και έπεσε στην 10η θέση με 8 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρίες για τον Παναιτωλικό, με τον Καλοσκάμη να απειλεί στο 9ο λεπτό και τον Μαρίν να εκτελεί φάουλ στο 15′, με τον Ρέλβας να μην βρίσκει στόχο. Στο 25′, ο Μίχαλακ βγήκε απέναντι από τον Στρακόσα, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε. Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ έχασε αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με τον Ρότα και τον Ζοάο Μάριο, ενώ η ομάδα του Παναιτωλικού κατάφερνε να κρατάει ισορροπία και κατοχή.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ πίεσε για το γκολ, με τον Ζοάο Μάριο να βρίσκει το δοκάρι σε σουτ μετά από πάσα του Κοϊτά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν σωστά την άμυνά τους, αλλά η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε, με τον Γιόβιτς να βλέπει γκολ του να ακυρώνεται στο 78′ λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης. Τελικά, η λύση ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Ρότα να βρίσκει τον Πινέδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Η ΑΕΚ ανέβηκε στην 3η θέση, δείχνοντας χαρακτήρα και υπομονή απέναντι σε έναν καλά οργανωμένο Παναιτωλικό, που αν και είχε στιγμές πίεσης, δεν κατάφερε να σκοράρει. Το τρίποντο αυτό δίνει ψυχολογία και ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

Συνθέσεις:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (72′ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (90+5′ Γκρούγιτς), Καλοσκάμης (65′ Γιόβιτς), Πιερό (90+5′ Κουτέσα)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Κοντούρης (57′ Μιγκέλ Λουίς), Μίχαλακ, Ενκολόλο (88′ Σμυρλής), Άλεξιτς (75′ Αγκίρε)