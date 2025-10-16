Συνελήφθη στην Ιταλία ο Βιλντόζα με τη σύζυγό του – Επιτέθηκαν σε διασώστες

Μπλεξίματα για τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει δημοσίευμα του ιταλικού «iL Resto del Carlino», ο Αργεντινός άσος και η βολεϊμπολίστρια από την Σερβία, συνελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Όλα φαίνεται ότι άρχισαν όταν το ασθενοφόρο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Βίρτους, θέλοντας να επιβεβαιώσει μία συγκεκριμένη οδό. Σε αυτόν τον δρόμο βρέθηκε και ο Βιλντόζα, ο οποίος φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι το ασθενοφόρο εμπόδιζε τον δρόμο και άρχισε να τους «παίζει τα φώτα» ενώ στη συνέχεια εξύβρισε το πλήρωμα.

Στη συνέχεια ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού βρήκε ξανά στον δρόμο του το ασθενοφόρο, με το όχημα του νοσοκομείου να έχει μάλιστα ανοιχτά τα φώτα και τις σειρήνες του. Ο Βιλντόζα, σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταφέρει το δημοσίευμα, προσπάθησε να εμποδίσει το ασθενοφόρο πατώντας φρένο αλλά και με μανούβρες ώστε να μπει μπροστά του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να αποβιβαστεί και να ρωτήσει για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, με τον Αργεντίνο γκαρντ να πιάνει από το λαιμό έναν από τους τραυματιοφορείς. Μάλιστα, στην κατάσταση μπλέχθηκε και η γυναίκα του, η Μιλίτσα Τάσιτς η οποία τράβηξε τα μαλλιά έναν από αυτούς! Ένα περιπολικό έτυχε να είναι σε ένα περιπολικό το οποίο επενέβη.

Τόσο ο Λούκα Βιλντόζα όσο και η Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.