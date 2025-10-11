Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 κόντρα στην Γερμανία, που την διατήρησε πρώτη και αήττητη στα προκριματικά του Euro U21.

Ο διεθνής γκολκίπερ έκανε μια πραγματική «κατάθεση ψυχής» στον αγώνα και παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρά το σκληρό χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο και τον έκανε να ζαλιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, στο 85′, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων και του Ολυμπιακού, επιχείρησε να πάει στην μπάλα σε μία σέντρα από το πλάι, ωστόσο ο Νέλσον Βάιπερ της Γερμανίας τον βρήκε άθελά του με το γόνατο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 21χρονος γκολκίπερ έπεσε στο χορτάρι και όπως διαπιστώθηκε μερικά δευτερόλεπτα αργότερα τραυματίστηκε στη μύτη και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα χρειαστεί να μπουν στο γήπεδο οι γιατροί της Εθνικής και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Μπότης παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα προχώρησε σε νέα επέμβαση, απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ, μετά από κεφαλιά του Βάιπερ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας παρέμεινε κάτω μετά από την απόκρουση που έκανε, καθώς εξακολουθούσε να είναι ζαλισμένος από το προηγούμενο χτύπημα, με αποτέλεσμα να ζητήσει εκ νέου την είσοδο των γιατρών της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο.

Γενικότερα, η παρουσία του Μπότη στα γκολπόστ της Εθνικής Ομάδας αποδείχθηκε κρίσιμης σημασίας. Ο νεαρός τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, η οποία σε συνδυασμό με την «κατάθεση ψυχής» που έδειξε, οδήγησαν την Ελλάδα στην δύσκολη επικράτηση κόντρα στη Γερμανία.

Υπενθυμίζεται ότι το σκορ άνοιξε ο Κωνσταντίνος Κωστούλας στο 13′, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήταν η σειρά του Τζίμα να σκοράρει, με τον στράικερ της Μπράιτον να διπλασιάζει τα τέρματα της Εθνικής Ομάδας. Η Γερμανία αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και επέστρεψε στο παιχνίδι μετά τα γκολ των Νταμάρ και Ρότε, ωστόσο ο Ράλλης στο 81′ χάρισε στην Εθνική Ελπίδων ένα σημαντικό «τρίποντο», που την κράτησε στην κορυφή του ομίλου της.