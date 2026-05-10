Το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων κέρδισε ο Λευτέρής Πετρούνιας πραγματοποιώντας ένας εξαιρετικό πρόγραμμα.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήχθη φέτος στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης» στο κλειστό της Μίκρας. Ο Πετρούνιας προφανώς και δεν είχε ανταγωνισμό στη μάχη της πρωτιάς, αν και στις δηλώσεις του στάθηκε στην άνοδο του επιπέδου των υπόλοιπων αθλητών.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά την κατάκτηση του μεταλλίου δήλωσε: «Ηρθα εδώ να δοκιμάσω νέο, αυτό που δοκίμασα το έχω κάνει μόνο μια φορά μετά το Κάιρο, που είχα και τον τραυματισμό στη μέση, ανεβάσαμε τον βαθμό δυσκολίας, θα παίξω σε αυτό το βαθμό δυσκολίας και ήθελα να το δοκιμάσω εδώ και να πω την αλήθεια δεν ήμουν απόλυτα έτοιμος. Είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, στο ευρωπαϊκό θα ”πετάμε”».