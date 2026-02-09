8 Φεβρουαρίου 2026 - O Xρυσός Ολυμπιονίκης Ίλια Μαλίνιν ίπταται καθώς επιχειρεί το οπίσθιο άλμα του στο κκαλλιτεχνικό πατινάζ για να κερδίσει τη νίκη με την ομάδα των ΗΠΑ / REUTERS

Η αντίδραση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς λέει τα πάντα τη στιγμή που ο Ίλια Μάλινιν, αγωνιζόμενος στο καλλιτεχνικό πατινάζ με την ομάδα των ΗΠΑ, επιχειρεί το “κόλπο” του με ένα οπίσθιο άλμα (backflip το λένε οι γνώστες του αθλήματος) και προσγειώνεται μαγικά στον πάγο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής που αποκαλούν και GOAT (Greatest of all times) του τένις κρατάει το κεφάλι του μένοντας άφωνος για μισό λεπτό, καθώς ο 17χρονος – γιος πρωταθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ – συνεχίζει να “πετάει” στον πάγο για να κερδίσει τελικά το χρυσό μετάλλιο μαζί με την ομάδα των ΗΠΑ, κερδίζοντας “στο νήμα” τους Ιάπωνες που είχαν επίσης εξαιρετικές επιδόσεις.

Για να το καταφέρει αυτό ο Μαλίνιν χρειάστηκε, εκτός από το οπίσθιο άλμα του, ένα τετραπλό σάλτο που για δεκαετίες, όλοι οι αναλυτές του αθλήματος έλεγαν ότι είναι αδύνατο να εκτελεστεί με επιτυχία την ώρα που ένας αθλητής αγωνίζεται σε τελικούς και μπροστά σε αυστηρούς κριτές.

Προσγείωση έπειτα από άλμα με το κοινό να κρατά την αναπνοή του για τον Μαλίνιν στο Μιλάνο / REUTERS

Ο Μαλίνιν το επιχείρησε με επιτυχία μπροστά σε χιλιάδες θεατές που παραληρούσαν, μεταξύ των οποίων και ο Νόλε. Για την ιστορία, συγκέντρωσε 200,30 βαθμούς και με την εμφάνισή του οι Αμερικανοί πήραν το χρυσό την ύστατη ώρα από τα χέρια της ιαπωνικής ομάδας.