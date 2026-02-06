Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του δημοσιογράφου Γιώργου Χελάκη και κατά του Mega, με αφορμή το «επεισόδιο» με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το οποίο όπως υποστήριξε δεν έγινε ποτέ και πρόκειται περί «προβοκάτσιας».

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τον Βάσκο προπονητή των Πειραιωτών και ανέφερε χαρακτηριστικά πως η υπόθεση διογκώθηκε αδικαιολόγητα. Όπως τόνισε, παρουσιάστηκε ψευδώς ότι έβρισε και έφτυσε τον Χ. Μεντιλίμπαρ, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα.

Advertisement

Advertisement

«Όταν φύγω θα καταθέσω μήνυση κατά του Χελάκη επειδή είπε οτι έφτυσα τον Μεντιλίμπαρ. Μετά θα γίνει και κατά του Μega. Έχουν αποθρασυνθεί τελείως. Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ», υπογράμμισε ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Στην συνέχεια, ο Μ. Ηλιόπουλος πρόσθεσε: «Έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα. Μόλις φύγω από εδώ θα πάω να υποβάλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη. Σας παραθέτω το προσχέδιο της μήνυσης. Θα γίνει και για το Mega. Έχουν αποθρασυνθεί τελείως. Πρόκειται για προπαγάνδα και προβοκάτσια».