Η νύχτα του πρωταθλήματος δεν τελείωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ. Μετά τη φιέστα και την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας, παίκτες, τεχνικό τιμ και διοίκηση συνέχισαν τους πανηγυρισμούς σε νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού, όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εκεί, η κούπα βρέθηκε στην πίστα, τα συνθήματα δεν σταμάτησαν και το γλέντι πήρε καθαρά «κιτρινόμαυρο» χρώμα.

Η ΑΕΚ γιόρτασε όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια ομάδα που μόλις επέστρεψε στην κορυφή: με τραγούδια, συνθήματα, αγκαλιές και την κούπα σε πρώτο πλάνο.

Λίγες ώρες μετά τη φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια, η αποστολή της Ένωσης μεταφέρθηκε στην Ιερά Οδό, στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εκεί βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος, ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Η στιγμή που η κούπα του πρωταθλητή έκανε την εμφάνισή της στην πίστα ήταν από εκείνες που συμπύκνωσαν όλο το κλίμα της βραδιάς. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχάρη δημόσια την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, δίνοντας το σύνθημα για ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την παράσταση, πάντως, έκλεψε ο Λάζαρος Ρότα. Ο διεθνής αμυντικός ανέβηκε στην πίστα κρατώντας το τρόπαιο και τραγούδησε δίπλα στον Αργυρό, μέσα σε αποθέωση από τους συμπαίκτες του, τους θαμώνες και τους φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν στο μαγαζί. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της βραδιάς, με τον Ρότα να ζει τη δική του στιγμή εκτός γηπέδου.

Στο μικρόφωνο βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μετά την παρουσία του στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας συνέχισε σε ανάλογο ρυθμό και στα μπουζούκια. Ανέβηκε στην πίστα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδησε το «Αθήνα μου», ενώ στη συνέχεια ερμήνευσε και το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από το κοινό επειδή, όπως είπε, η φωνή του ήταν κλειστή από τους πανηγυρισμούς.

Από το γλέντι δεν έλειψε ούτε ο Χρήστος Μενιδιάτης, γνωστός για τα «κιτρινόμαυρα» αισθήματά του, ο οποίος τραγούδησε φορώντας κασκόλ της ΑΕΚ.

Στο κλίμα μπήκε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο προπονητής της Ένωσης πήρε το μικρόφωνο έχοντας δίπλα του τον Μάριο Ηλιόπουλο και τραγούδησε συνθήματα για την ΑΕΚ, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και να ακολουθεί ρυθμικά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες, αγκαλιές, συνθήματα και την κούπα να περνά από χέρι σε χέρι. Ήταν η συνέχεια μιας μεγάλης νύχτας για την ΑΕΚ, που ξεκίνησε στο γήπεδό της και κατέληξε στην πίστα, με τους πρωταθλητές να γιορτάζουν την επιστροφή τους στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.