Σε μια άκρως συναισθηματική αλλά και σκληρή ομιλία λίγο πριν από την στέψη της άξιας πρωταθλήτριας, ο ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, από τον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena απευθύνθηκε όχι μόνο στους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ αλλά στο σύνολο των Ελλήνων φιλάθλων, με αφορμή την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς και έστειλε ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός κατεστημένου δεκαετιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΑΕΚ – ΠΑΟ 2-1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

«Ξαναδέστε τις ζώνες σας, το ταξίδι συνεχίζεται» – «Ευχαριστώ» στον Δημήτρη Μελισσανίδη

Ξεκινώντας την ομιλία του μέσα σε αποθέωση, ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στον κόσμο της ομάδας, ζητώντας από όλουυς να ετοιμαστούν για τις επόμενες επιτυχίες:

«Για καλό και για κακό, ξαναδέστε ζώνες! Έχω το προνόμιο και την τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ! Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες».

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης ευχαρίστησε προσωπικά τον Δημήτρη Μελισσανίδη για την παράδοση της σκυτάλης τον Ιούνιο του 2024, σημειώνοντας πως μέσα σε 11 μήνες από τη στιγμή που φόρεσε την «προσωπική του πανοπλία» (τον Ιούνιο του 2025), κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή.

Δικαίωση των δεσμεύσεων και μάχη με τα «καρτέλ»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στις πρώτες του δηλώσεις όταν ανέλαβε την ομάδα, τονίζοντας πως όσα είχε υποσχεθεί για ισονομία, ευ αγωνίζεσθαι και μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια εντός και εκτός συνόρων, έγιναν πράξη.

«Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα 35 χρόνια στην ακτοπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς τους! Είπα ότι όποιος σκάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα! Και το είδαμε φέτος επανειλημμένως», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με νόημα: «Όσοι έβαλαν ζώνες, ας τις βγάλουν να ξεκουραστούν. Όσοι δεν το πίστεψαν, ας τις βάλουν τώρα για αυτά που έρχονται».

«Το νταβατζιλίκι τελείωσε, ξεριζώσαμε τη διαπλοκή»

Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο κατεστημένο του ποδοσφαίρου, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι η κατάκτηση αυτού του τίτλου αποτελεί πλήγμα στην αλαζονεία του συστήματος.

«Η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουν παρθένες, έκαναν παρθενορραφή! Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα!», δήλωσε σε έντονο ύφος. Πρόσθεσε δε, πως «ο ξεριζωμένος λαός μας ξερίζωσε τη διαπλοκή και το σύστημα», αποδεικνύοντας ότι η πίστη, το πάθος και η ενότητα μπορούν να νικήσουν τα κυκλώματα.

Μήνυμα στην κοινωνία: Παιδεία, ΜΜΕ και το «όχι» στη βία

Πέρα από τα αθλητικά πλαίσια, ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε στην ανάγκη για μια υγιή κοινωνία, καλώντας την κυβέρνηση, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τη νέα γενιά μακριά από τη βία και τα ναρκωτικά. Παράλληλα, άσκησε κριτική για την κατάσταση των ολυμπιακών ακινήτων που «ρημάζουν και σαπίζουν 22 χρόνια μετά», ενώ κάλεσε τα ΜΜΕ να προσφέρουν αντικειμενική ενημέρωση με ευθύνη.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να στείλει μήνυμα και προς τον τραπεζικό τομέα, ζητώντας στήριξη για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες: «Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, το σεβόμαστε και είναι δικός μας σκλάβος».

Η κληρονομιά του Τάκη Ηλιόπουλου και η «νοοτροπία πρωταθλητή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στη δημιουργία του ιδρύματος «Τάκης Ηλιόπουλος», στη μνήμη του πατέρα του, ως μια κίνηση αλληλεγγύης για τα νέα παιδιά.

«Ο πατέρας μου είχε αγάπη για το Αιγαίο. Έλεγε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τίποτα να μην αφήνεις στην τύχη. Και ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, έρωτα και νοοτροπία πρωταθλητή. Η ΑΕΚ είναι στάση ζωής, είναι Ιδέα! Ζήτω η ΑΕΚ!», κατέληξε, γνωρίζοντας για ακόμη μία φορά την αποθέωση από τις κερκίδες.