Η ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην 6η αγωνιστική των playoffs της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Ροντινέι στο 41′, με τους παίκτες του Νίκολιτς να αντιδρούν στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας με το ωραίο τέρμα του Κοϊτά.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την σεζόν στην κορυφή της βαθμολογίας (72β.) και σε απόσταση έξι βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο οποίος χάρη στην «γκέλα» του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εξασφάλισε την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Το παιχνίδι:

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία στο παιχνίδι έγινε στο 11′ όταν ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα από τον Πήλιο και μοίρασε για τον Τσικίνιο, ο οποίος την έστρωσε στον Ελ Καμπί, με τον Μπρινιόλι να πέφτει σωστά, αποκρούοντας το σουτ του Μαροκινού.

Η ΑΕΚ πήγε να «πληρώσει» τον Ολυμπιακό με το ίδιο νόμισμα, καθώς μετά από πίεση ψηλά, ο Ζίνι έκλεψε από τον Τζολάκη και παραλίγο να κάνει το 1-0, με τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα να διορθώνει, μπλοκάροντας σε δεύτερο χρόνο (18′).

Στην συνέχεια, ο Ελ Καμπί δεν εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Πινέδα που τον έβγαλε τετ-α-τετ μετά από λάθος πάσα. Ο Μαροκινός καθυστέρησε υπερβολικά, με την άμυνα της ΑΕΚ να αντιδρά σωστά, κλείνοντάς του το οπτικό πεδίο και το σουτ που έπιασε απομακρύνθηκε σε κόρνερ από τον Μπρινιόλι.

Άνοιξε το σκορ ο Ροντινέι

Στο 41′ ο Ολυμπιακός βγήκε στην κόντρα με τον Ποντένσε να βρίσκει ωραία τον Ροντινέι και ο Βραζιλιάνος πάτησε γρήγορα περιοχή, πιάνοντας ένα δυνατό σουτ που κατέληξε στα δίχτυα του Μπρινιόλι για το 0-1. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο γκολ για τον φορμαρισμένο Ροντινέι, που μετά από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σκοράρει και με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ισοφάρισε σε 1-1 ο Κοϊτά

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν «πεσμένος» με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν χώρους. Στο 63′ ο Ζίνι πάτησε περιοχή, ωστόσο ο Πιρόλα του πήρε τελευταία στιγμή την «μπουκιά» από το στόμα, διώχνοντας σε κόρνερ.

Στα επόμενα λεπτά, η ΑΕΚ πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Κοϊτά. Πιο συγκεκριμένα, στο 73′ ο Ρότα εκμεταλλεύτηκε την λάθος απομάκρυνση του Ορτέγκα, έδωσε στον Κοϊτά και εκείνος με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τζολάκη, ο οποίος αν και ακούμπησε την μπάλα, δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ισοφάριση.

Η επόμενη σημαντική στιγμή στον αγώνα ήταν στο 86′ όταν μετά από κόρνερ του Τσικίνιο, η μπάλα κατέληξε στον Αντρέ Λουίζ, αλλά το σουτ που έπιασε στην κίνηση πέρασε πάνω από την εστία του Μπρινιόλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Πιρόλα και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Πήλιος με ωραία ενέργεια μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και έδωσε στον Ζοάο Μάριο, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 (88′). Στο 90′ το απευθείας φάουλ του Τσικίνιο πέρασε άουτ, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 1-1 και την ΑΕΚ να είναι και τυπικά πρωταθλήτρια Ελλάδας.

ΑΕΚ (Nίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (66′ Ζ. Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51′ Βάργκα), Γιόβιτς (90+2′ Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (66′ Κουτέσα)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (80′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (56′ Έσε), Σιπιόνι (80′ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (56′ Μαρτίνς), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

