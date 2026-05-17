Σε μια πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, η Allwyn Arena «φόρεσε» τα καλά της για το ιστορικό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των περίπου 32.000 φίλων της «Ένωσης» που γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο.

Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά μοναδική, καθώς οι εξέδρες έχουν γεμίσει από φίλους κάθε ηλικίας. Μικροί, μεγάλοι, οικογένειες και οργανωμένοι οπαδοί δημιούργησαν ένα σκηνικό που θυμίζει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη φιέστα τίτλου για το 14ο πρωτάθλημα των «κιτρινόμαυρων».

Οι παίκτες του Νίκολιτς απέδειξαν ότι βρίσκονται πανάξια στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος και οι οπαδοί της ΑΕΚ «κατέκλυσαν» την Allwyn Arena αρκετές ώρες πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, με την προσμονή να έιναι μεγάλη.

Η HuffPost σας μεταφέρει βίντεο από την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της «Ένωσης» στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βίντεο από την εντυπωσιακή είσοδο ΑΕΚ και Ολυμπιακού