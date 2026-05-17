Ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι ήταν «αγκαλιά» με την δεύτερη θέση, καθώς προηγήθηκε με δύο τέρματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είδε τον Παναθηναϊκό να αντιδρά και να ισοφαρίζει σε 2-2 με τον Ταμπόρδα στο 81′, με αποτέλεσμα να τερματίσει τρίτος στο πρωτάθλημα και να παίξει στα προκριματικά του Europa League.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου προηγήθηκαν με τους Οζντόεφ και Μύθου από το πρώτο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να παίζει επιθετικά στο δεύτερο μέρος, ισοφαρίζοντας σε 2-2 χάρη στους Τσέριν και Ταμπόρδα.

Το παιχνίδι:

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκε στον Παναθηναϊκό. Στο 8ο λεπτό ο Ζαρουρί κινήθηκε από τα αριστερά προς τον άξονα και επιχείρησε δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα, αλλά το τελείωμά του πέρασε αρκετά πάνω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει στο 14’, όταν ο Ζαφείρης επιχείρησε λόμπα προς την περιοχή για τον Πέλκα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να βρει σωστά την μπάλα. Στο 17ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς μοίρασε εξαιρετική πάσα στον Κωνσταντέλια, που δοκίμασε δεξί σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ.

Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε υψηλός και στο 19’ ο Ζαρουρί πέρασε κάθετα στον Σβιντέρσκι, ο οποίος σημάδεψε με αριστερό πλασέ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Γκολ ο ΠΑΟΚ με Οζντόεφ, Μύθου

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο. Ο Πέλκας εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά και ο αμαρκάριστος Οζντόεβ πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 35’, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Πέλκας μετέφερε την μπάλα έξω από την περιοχή και τροφοδότησε δεξιά τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε τη σέντρα με το αριστερό προς τον Μύθου. Εκείνος εκτέλεσε με υπέροχο δεξί πλασέ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία του Λαφόν για το 0-2.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε και τρίτο γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε κάθετη πάσα στον Πέλκα, που βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν με χώρο και χρόνο, όμως το πλασέ του δεν είχε δύναμη και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού μπλόκαρε εύκολα.

Κυριάρχησαν οι «πράσινοι» στο δεύτερο ημίχρονο

Στο 61’ ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και προσπάθησε να «σκάψει» την μπάλα πάνω από τον Λαφόν, σημαδεύοντας το παραθυράκι της εστίας, όμως η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Αντίνο πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, όμως ο Παβλένκα πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Ζαρουρί πέρασε εκτός εστίας.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να μειώσουν στο 69’ με τον Τσέριν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Ταμπόρδα πήρε την πρώτη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Σβιντέρσκι έκανε δεύτερη παράλληλη κεφαλιά και ο Τσέριν από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Ο Κωνσταντέλιας βρήκε δίχτυα στο 73’, όμως έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω βίντεο, ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για τράβηγμα πάνω στον Καλάμπρια στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε εκεί και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 81ο λεπτό. Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Παβλένκα απέκρουσε την κεφαλιά του Σβιντέρσκι, αλλά ο Ταμπόρδα πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με τον ΠΑΟΚ να χάνει μέσα από τα χέρια του την δεύτερη θέση που θα τον έστελνε στα προκριματικά του Champions League.

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν (46′ Ερνάντεθ), Αντίνο, Κοντούρης (46′ Σάντσες), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τσέριν, Σβιντέρσκι



ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες (69′ Κένι), Ζαφείρης, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (59′ Ιβανούσετς), Μύθου (59′ Γερεμέγεφ)

