Η μέρα που περίμεναν από την αρχή της χρονιάς οι φίλοι της ΑΕΚ έφτασε, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα στεφθούν πρωταθλητές Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία τους.

Οι παίκτες του Νίκολιτς απέδειξαν ότι βρίσκονται πανάξια στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος και οι οπαδοί της ΑΕΚ «κατέκλυσαν» την Allwyn Arena αρκετές ώρες πριν από την σέντρα της αναμέτρησης, με την προσμονή να έιναι μεγάλη.

Οι πρώτοι φίλοι της «Ένωσης» άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), ενώ περίπου δύο ώρες πριν το παιχνίδι, έξω από το γήπεδο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες «κιτρινόμαυροι» οπαδοί που φώναζαν συνθήματα της ομάδας τους.

Στην Allwyn Arena βρίσκονται φίλαθλοι κάθε ηλικίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, με την οποία καλεί τους φίλους της ομάδας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διάρκεια της αναμέτρησης και να μείνουν στην θέση τους αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πανηγυρίζοντας από εκεί το πρωτάθλημα της «Ένωσης».