Η ΑΕΚ επιστρέφει απόψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και η Αγιά Σοφιά – ALLWYN Arena ετοιμάζεται για μια βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Η Ένωση θέλει να κλείσει τη σεζόν όχι απλώς ως πρωταθλήτρια, αλλά ως πρωταθλήτρια που βάζει την τελευταία υπογραφή της με νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η σημερινή βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι απλώς μια φιέστα. Είναι η στιγμή που μια ολόκληρη σεζόν, με πίεση, αμφισβήτηση, ένταση, πίστη και επιμονή, συμπυκνώνεται σε ενενήντα λεπτά και σε μία απονομή.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, σε ένα ντέρμπι που για την Ένωση έχει χαρακτήρα γιορτής, αλλά όχι χαλαρότητας. Η στέψη είναι δεδομένη. Το ζητούμενο, όμως, είναι να έρθει με τον τρόπο που αρμόζει σε πρωταθλήτρια: μέσα στο σπίτι της, μπροστά στον κόσμο της, απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, με τον Ολυμπιακό να κυνηγά τη νίκη για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στα προκριματικά του Champions League.

Το γήπεδο της Αγιάς Σοφιάς δεν θα είναι απλώς γεμάτο. Θα είναι φορτισμένο. Θα είναι ένας τόπος μνήμης, πίστης και έκρηξης. Από το Σάββατο, άλλωστε, η Νέα Φιλαδέλφεια ζει ήδη στον ρυθμό της στέψης, με περισσότερους από 10.000 φίλους της ΑΕΚ να δίνουν το παρών έξω από την ALLWYN Arena για την ανοιχτή προπόνηση, παρά το ψιλόβροχο, δημιουργώντας εικόνες κανονικής λαοθάλασσας.

Αυτή είναι η δύναμη της ΑΕΚ. Δεν περιμένει την απονομή για να γιορτάσει. Τη φτιάχνει μόνη της, από πριν, με φωνή, παλμό και παρουσία. Από την Πλατεία του Αετού μέχρι τις εξέδρες, από τις κιτρινόμαυρες σημαίες μέχρι τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων, η Ένωση μπαίνει στη βραδιά της στέψης σαν κάτι περισσότερο από ομάδα. Σαν κοινότητα που ξαναβρίσκει την κορυφή και τη διεκδικεί ως φυσικό της χώρο.

Το σύνθημα έδωσε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στην ανοιχτή προπόνηση μίλησε στον κόσμο και στους παίκτες, σε μια ομιλία με έντονο συναισθηματικό φορτίο. «Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη», είπε μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντας την ΑΕΚ όχι μόνο ομάδα ή ιδέα, αλλά «κίνημα».

Και πράγματι, η σημερινή βραδιά έχει κάτι από κίνημα. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς φτάνει στην επίσημη στέψη της έχοντας χτίσει μια διαδρομή που δεν στηρίχθηκε μόνο στην ποιότητα, αλλά και στην αντοχή. Στην ικανότητα να μένει όρθια. Να βρίσκει αποτελέσματα. Να παίρνει από τον κόσμο της ενέργεια και να την επιστρέφει στο γήπεδο ως ένταση, πάθος και χαρακτήρα.

Ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους Θωμά Στρακόσα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργκα συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση. Από την άλλη πλευρά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει διαθέσιμους τους Ποντένσε και Έσε, οι οποίοι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους.

Όμως απόψε, πέρα από τακτικές, απουσίες και ενδεκάδες, υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Υπάρχει η εικόνα μιας ομάδας που ετοιμάζεται να σηκώσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μέσα στο γήπεδο που έγινε σύμβολο επιστροφής. Η Αγιά Σοφιά δεν είναι απλώς η έδρα της ΑΕΚ. Είναι το μέρος όπου η ιστορία της πήρε ξανά σώμα, ήχο και παλμό.

Απόψε, ο κιτρινόμαυρος Δικέφαλος θέλει να πετάξει πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφεια με την κούπα στα φτερά του. Θέλει να κλείσει τη χρονιά όχι με μια τυπική τελετή, αλλά με μια τελευταία ποδοσφαιρική δήλωση.

Η ΑΕΚ στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και θέλει να το κάνει όπως ονειρεύεται κάθε μεγάλη ομάδα: με το γήπεδό της όρθιο και τον λαό της να τραγουδά, πριν η νύχτα γίνει ολοκληρωτικά δική της.

