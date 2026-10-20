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Η δεύτερη σεζόν του «The Real MVP» της Betsson ξεκινά με μια γυναίκα που έχει ζήσει από πολύ κοντά τη μεγάλη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αλλά έχει γράψει παράλληλα και τη δική της ξεχωριστή διαδρομή. Η Μάσα Φασούλα ανοίγει το σπίτι της και μιλά για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για τη ζωή της δίπλα στον Παναγιώτη Φασούλα, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και όλα όσα έχουν συμβεί πίσω από τις κάμερες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η σύζυγος του θρυλικού μπασκετμπολίστα ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και θυμάται τη γνωριμία τους, την αρχή της σχέσης τους και τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο Παναγιώτης θα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή της. Μιλά για έναν γάμο που μετρά πλέον πολλά χρόνια και αποκαλύπτει τι είναι αυτό που, παρά τις δυσκολίες, τις αλλαγές και τις διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, τους έχει κρατήσει μαζί.

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Η Μάσα αναφέρεται, φυσικά, και στη δική της πορεία, στις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και στον ρόλο που είχε πάντα η οικογένεια στη ζωή της. Μιλά για τις στιγμές που έζησε στο πλευρό ενός πρωταθλητή, για την πίεση και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν μια ζωή γύρω από τον αθλητισμό, αλλά και για όσα δεν βλέπει ποτέ ο κόσμος όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Μαριέλλα Φασούλα, η οποία έχει επιλέξει να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση και να κάνει τη δική της καριέρα στο μπάσκετ.

Μια συζήτηση γεμάτη προσωπικές ιστορίες, οικογενειακές αναμνήσεις, άγνωστες στιγμές και εξομολογήσεις. Γιατί η Μάσα Φασούλα δεν είναι απλώς «η σύζυγος ενός μεγάλου αθλητή». Είναι μια γυναίκα με τη δική της ιστορία, τη δική της διαδρομή και τη δική της ματιά σε μια οικογένεια που έχει συνδέσει το όνομά της όσο λίγες με το ελληνικό μπάσκετ.

Δείτε το νέο επεισόδιο του The Real MVP της Betsson με καλεσμένη την Μάσα Φασούλα: