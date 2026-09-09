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Η Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα της χορηγία με την Ελλάς Σύρου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συνεργασία αυτή επισφραγίζει τη σύμπραξη δύο οργανισμών που πιστεύουν στη δύναμη του αθλητισμού ως μοχλού ανάπτυξης, έμπνευσης και κοινωνικής προσφοράς. Με ιστορία που ξεκινά από το 1929 και μια δυναμική πορεία που την οδήγησε στη Super League 2, η Ελλάς Σύρου αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της χώρας, εκπροσωπώντας επάξια τη Σύρο και τις Κυκλάδες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.



Η Betsson συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό, ενισχύοντας την παρουσία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στηρίζοντας συλλόγους και ανθρώπους που ξεχωρίζουν για το όραμα, την υγιή ανάπτυξη και τη στενή σχέση τους με τις τοπικές κοινωνίες.

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Πέρα από τη χορηγική υποστήριξη, η συνεργασία θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας της Σύρου και την προώθηση αξιών όπως ο σεβασμός, η συμπερίληψη, η αθλητική παιδεία και το ευ αγωνίζεσθαι.

Ο Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνος Μαρίνος, δήλωσε:

«Στη Betsson πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να εμπνέει, να ενώνει τις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργεί ευκαιρίες για το μέλλον. Για αυτό και επενδύουμε διαχρονικά σε συλλόγους που διαθέτουν ισχυρή ταυτότητα, ξεκάθαρο όραμα και φιλοδοξία να εξελίσσονται διαρκώς.

Η Ελλάς Σύρου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η εντυπωσιακή της πορεία, η ιστορία της και η στενή σχέση της με την τοπική κοινωνία μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους που γινόμαστε μέρος της νέας της διαδρομής.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά τόσο στην αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας όσο και στην υλοποίηση δράσεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο για τη Σύρο και τις Κυκλάδες, δημιουργώντας μια συνεργασία με διάρκεια και πραγματική αξία».

Από την πλευρά της Ελλάς Σύρου, ο κ. Γιώργος Λεονταρίτης πρόεδρος της ομάδας, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά συνυπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση συνεργασίας με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του αθλητισμού, τη Betsson.

Για εμάς αποτελεί μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μας συμπεριέλαβε στη λίστα των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων που στηρίζει παγκοσμίως, αναγνωρίζοντας την υγεία και τη δυναμική που εκπέμπει η Ελλάς Σύρου.

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Μας συγκινεί ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη της Betsson σε ένα σωματείο με μικρή αθλητική διαδρομή, που έχει ως έδρα ένα νησί στην καρδιά του Αιγαίου.

Η Ελλάς Σύρου μεγαλώνει και συνεργασίες όπως αυτή μας κάνουν πιο δυνατούς, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε ακόμη μεγαλύτερα πράγματα για το μέλλον.

Ευχαριστούμε θερμά τη Betsson και ιδιαιτέρως τον Managing Director της Betsson στην Ελλάδα, κ. Θάνο Μαρίνο. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φανούμε αντάξιοι αυτής της σπουδαίας συνεργασίας, με την προσδοκία να τη συνοδεύσουμε με πολλές αθλητικές επιτυχίες και πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις».

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Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Betsson και η Ελλάς Σύρου ενώνουν τις δυνάμεις τους, θέτοντας τις βάσεις για μια δυναμική κοινή πορεία που φιλοδοξεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, να εμπνεύσει τη νέα γενιά αθλητών και να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για την τοπική κοινωνία των Κυκλάδων.