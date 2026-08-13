Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία! Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της ΑΕΚ στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup Ελλάδας, προσθέτοντας ακόμη ένα τρόπαιο στην συλλογή της λίγους μόλις μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σε έναν τελικό γεμάτο ένταση, ανατροπές και συγκινήσεις στο «Παγκρήτιο», ο ΟΦΗ και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 στην κανονική διάρκεια, με τους Κρητικούς να επικρατούν τελικά με 5-4 στα πέναλτι και να πανηγυρίζουν έναν τίτλο που μέχρι σήμερα έλειπε από την τροπαιοθήκη τους.

Advertisement

Advertisement

Η Betsson, Μεγάλη Χορηγός της ΠΑΕ ΟΦΗ, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας σε μία ακόμη ιστορική στιγμή. Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο ΟΦΗ σήκωσε ακόμη ένα τρόπαιο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του και ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα νέο κεφάλαιο σε μια ιδιαίτερα σημαντική σεζόν.

Η βραδιά στο «Παγκρήτιο» εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή για τον ΟΦΗ και ολόκληρη την Κρήτη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως έχει αποκτήσει χαρακτήρα, πίστη και νοοτροπία νικητή, καταφέρνοντας να φτάσει στην κορυφή ακόμη και όταν η εξέλιξη του αγώνα έμοιαζε να είναι εναντίον της.

Ο ΟΦΗ μετά το Κύπελλο κατέκτησε και το Super Cup Ελλάδας

Ο τελικός ξεκίνησε με την ΑΕΚ να βρίσκει πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα και να παίρνει το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ, ωστόσο, παρέμεινε πιστός στο πλάνο του και περίμενε τις δικές του στιγμές για να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η αντίδραση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 69ο λεπτό, ο Αϊτόρ δημιούργησε και ο Ανδρούτσος με εξαιρετικό πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 1-1. Η ισοφάριση έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους Κρητικούς, οι οποίοι χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά για να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Στο 76’, ο Κωστούλας με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-1 και έβαλε «φωτιά» στο «Παγκρήτιο». Ο ΟΦΗ βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου στην κανονική διάρκεια, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να αντιδράσει στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα. Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζίνι ισοφάρισε με κεφαλιά σε 2-2 και έστειλε τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Advertisement

Εκεί, ο ΟΦΗ έδειξε ξανά χαρακτήρα. Οι Κρητικοί ήταν απόλυτα εύστοχοι στις πέντε εκτελέσεις τους, την ώρα που ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργκα και έδωσε στην ομάδα του την ευκαιρία να αγγίξει το τρόπαιο.

Την τελευταία εκτέλεση ανέλαβε ο Ανδρούτσος. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ του ΟΦΗ διατήρησε την ψυχραιμία του, έκανε το 5-4 και έδωσε το έναυσμα για τους μεγάλους πανηγυρισμούς. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του συλλόγου ήταν πλέον γεγονός.

Δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες για τον ΟΦΗ

Advertisement

Η κατάκτηση του Super Cup αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με όσα έχει πετύχει ο ΟΦΗ μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό, η ομάδα της Κρήτης πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της.

Δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση της προόδου που έχει σημειώσει ο σύλλογος. Ο ΟΦΗ δείχνει ότι χτίζει με σταθερά βήματα μια νέα εποχή, έχοντας πλέον την αυτοπεποίθηση και τη νοοτροπία μιας ομάδας που δεν αρκείται απλώς στο να διεκδικεί, αλλά μπορεί να φτάνει μέχρι το τέλος και να κατακτά τίτλους.

Η επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στην Κρήτη, με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν ακόμη μία μεγάλη στιγμή για τον σύλλογο. Το καμάρι της Κρήτης συνεχίζει να μεγαλώνει την ιστορία του και να δημιουργεί νέες αναμνήσεις για τον κόσμο του.

Advertisement

Οι νικητές του Super Cup Ελλάδας

Ολυμπιακός: 5 (1980, 1987, 1992, 2007, 2026)

Παναθηναϊκός: 3 (1988, 1993, 1994)

ΑΕΚ: 2 (1989, 1996)

ΟΦΗ: 1 (2026)

Ο ΟΦΗ κοιτάζει πλέον την Ευρώπη

Οι πανηγυρισμοί για το Super Cup δίνουν σταδιακά τη θέση τους στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του τις υποχρεώσεις στη Super League και το Κύπελλο, όμως η φετινή σεζόν αποκτά ξεχωριστή σημασία και λόγω της επιστροφής του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Advertisement

Με δύο τίτλους πλέον στις αποσκευές του και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στα playoffs του Europa League. Η επιστροφή στην Ευρώπη αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα για μια ομάδα που έχει αποδείξει μέσα στους τελευταίους μήνες ότι μπορεί να θέτει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει.

Advertisement

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson αποτέλεσε την αρχή, το πρώτο Super Cup της ιστορίας του ήρθε να δώσει συνέχεια και πλέον ο ΟΦΗ κοιτάζει μπροστά. Η Κρήτη έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, καθώς η ομάδα της συνεχίζει να εξελίσσεται, να κατακτά τίτλους και να δημιουργεί τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερες στιγμές.

Η Betsson συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του ΟΦΗ ως Μεγάλη Χορηγός της ΠΑΕ, μοιράζοντας με την ομάδα και τον κόσμο της αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Μια νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και για τον ΟΦΗ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: με έναν ακόμη τίτλο.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertisement