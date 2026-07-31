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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου στον επαναληπτικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Το πρώτο ματς έληξε 3-2 υπέρ του ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση νίκης των Ουκρανών με ένα γκολ διαφορά ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το Χάμαρμπι – Άντερλεχτ. Η αποκλεισμένη θα πάει στο Conference League.

Η νίκη την περασμένη εβδομάδα στην Πολωνία ήταν η πρώτη του ΠΑΟΚ στα τρία παιχνίδια του με την Ντιναμό Κιέβου. Στα άλλα δύο, πριν από 50 χρόνια, έχασε με 4-0 και 2-0.

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Μετά από τον χαμένο τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ έκλεισε με μία νίκη και τρεις ισοπαλίες το πρωτάθλημα, όπου κατετάγη τρίτος. Στα φιλικά του Ιουλίου επικράτησε με 4-1 της Μπέβερεν, 4-0 της Βέστερλο και 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ ηττήθηκε 3-2 από την Τβέντε.

Η Ντιναμό Κιέβου ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Γιουρόπα Λιγκ απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ. Και τα δύο παιχνίδια έληξαν 0-0 και η ουκρανική ομάδα πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (4-2). Στα φιλικά της ήρθε 1-1 με τη Σλάβια Πράγας, νίκησε 2-0 τη Ζίλινα, 4-2 τη Βιέτσιστα Κρακοβίας, 2-0 τη Λίντσερ και 4-2 τη Ραντόμιακ, ενώ έχασε 3-1 από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Ο άσος του ΠΑΟΚ προσφέρεται στο 1.82** και το διπλό της Ντιναμό Κιέβου ανέρχεται στο 3.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.72**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.98**

Για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου, οι Ενισχυμένες Αποδόσεις ανεβάζουν το ενδιαφέρον με επιλογές που ξεχωρίζουν. Το αποτέλεσμα αγώνα σε συνδυασμό με Over 2.5 γκολ (ΠΑΟΚ + Over 2.5) προσφέρεται σε απόδοση 3.45, το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να έχει πάνω από ένα σουτ στην εστία σε 3.00, το Over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε 2.80, να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε 3.40, ενώ το Over 11.5 συνολικά σουτ στην εστία στο παιχνίδι προσφέρεται σε 4.20. Ένα σύνολο αγορών που δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια βραδιά όπου ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να «κλειδώσει» την πρόκριση μπροστά στον κόσμο του.

Πρώτο επίσημο εντός για τον Παναθηναϊκό

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Για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάκσι, επί της οποίας επικράτησε 2-1 πριν από μία εβδομάδα στην Ουγγαρία.

Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον 38χρονο Δανό προπονητή να ξεκινάει βασικό τον 24χρονο αμυντικό Τσάπρα που ήρθε από τον Λεβαδειακό. Στο αρχικό σχήμα μεταξύ άλλων βρέθηκαν οι επίσης νεοαποκτηθέντες Πένια (τερματοφύλακας, Έλτσε), Ντε Φράι (αμυντικός, Ίντερ), Καμαρά (μέσος, Σαρλερουά).

Η Πάκσι θα μπορούσε να είχε ηττηθεί με μεγαλύτερο σκορ στο γήπεδό της. Όμως, κατάφερε να βάλει γκολ και έτσι διατηρεί τις ελπίδες της για την πρόκριση. Μάλιστα, στο ντέρμπι του ουγγρικού πρωταθλήματος που ακολούθησε, νίκησε τη δευτεραθλήτρια Φερεντσβάρος με 4-2. Βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και πήγε στο ημίχρονο με 2-2. Στο β’ μέρος σκόραρε στο 55’ και το 59’.

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Η νίκη του Παναθηναϊκού τοποθετείται στο 1.32**, ενώ το διπλό της Πάκσι προσφέρεται στο 9.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.85** βλέπουμε το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ενώ το N/G δίνεται στο 1.85**.

Για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, οι Ενισχυμένες Αποδόσεις προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με επιλεγμένες αγορές της αναμέτρησης. Πρώτος σκόρερ ο Ανδρέας Τεττέη προσφέρεται σε απόδοση 5.00, ο Αντριάνο Γιαγκούσι να καταγράψει Over 2.5 σουτ στην εστία σε 4.30, το Over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε 2.50, τα Over 10.5 συνολικά σουτ στην εστία στο παιχνίδι σε 2.80, ενώ η νίκη του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με Over 3.5 γκολ προσφέρεται σε απόδοση 3.05. Οι Πράσινοι θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία, με τις ειδικές αγορές να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη μάχη για την πρόκριση.

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