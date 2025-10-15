To Γουσί της Κίνας θα φιλοξενήσει από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου το 27ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό, με την Ελλάδα να κατεβαίνει δυναμικά με 16 αθλητές και αθλήτριες σε ισάριθμες κατηγορίες βάρους.

Ανάμεσά τους, ένα όνομα που τραβά ήδη τα φώτα της δημοσιότητας: η Ιωάννα Δεσύλλα, η εντυπωσιακή αθλήτρια που το ευρύ κοινό γνώρισε το 2018 μέσα από το Greece’s Next Top Model (GNTM).

Η επιστροφή της στα παγκόσμια ταπί έξι χρόνια μετά την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο, στο Μάντσεστερ το 2019, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού αλλά και στα social media!!

Η Ιωάννα Δεσύλλα δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο του ταεκβοντό. Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και εμπειρία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019, επιστρέφει φέτος στην κορυφαία διοργάνωση με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα και σε νέα κατηγορία βάρους, από τα -62 κιλά του 2019, στα -53 κιλά του 2025. Στη νέα της κατηγορία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη διοργάνωση του Ευόσμου στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον οποίο εξασφάλισε και την πρόκριση για το Παγκόσμιο.

Παράλληλα με την αθλητική της πορεία, η Ιωάννα είχε απασχολήσει το κοινό με τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας του Star, όπου είχε ξεχωρίσει για την αθλητική της κορμοστασιά και την αυτοπεποίθησή της. Από τότε, ισορροπεί ανάμεσα στο modeling και τον πρωταθλητισμό, δείχνοντας ότι η δύναμη και η θηλυκότητα μπορούν να συνυπάρξουν απόλυτα.

Πηγή: Athletiko.gr